Bilantul noptii de Revelion: 3.000 de situatii de urgenta, 28 de incendii si 82 de persoane ranite de petarde

"Pe timpul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Anului Nou, un numar de 82 de persoane au fost ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice (18 au fost asistate medical de catre echipajele SMURD si 64 de catre echipajele SAJ/SABIF). De asemenea, din cauza utilizarii necorespunzatoare a materialelor pirotehnice s-au produs un numar de 28 incendii", conform IGSU.In minivacanta de Revelion, peste 5.300 de pompieri se afla, zilnic, la datorie pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor.In ultimele 48 de ore s-au inregistrat 2.956 situatii de urgenta. Pompierii au intervenit pentru stingerea a 263 incendii, iar echipajele SMURD au actionat in 2.417 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat si 9 cazuri pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. De asemenea, salvatorii au intervenit in 81 situatii pentru deblocarea persoanelor surprinse in medii ostile, precum si in alte 186 misiuni de protejare a comunitatilor.In ultimele doua zile, 2.398 persoane au fost asistate medical de catre echipajele SMURD, iar alte 19 persoane au fost salvate din incendii sau alte situatii deosebite.Raspunsul la urgentele medicale si misiunile de descarcerare a fost asigurat, la nivel national, prin intermediul celor peste 300 echipaje de pompieri SMURD, 110 echipaje de descarcerare si 43 autospeciale pentru victime multiple.Totodata, in noaptea Anului Nou, echipajele de pompieri si paramedici SMURD au asigurat, in sistem integrat, misiunile specifice, alaturi de reprezentantii celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne si cei ai autoritatilor si institutiilor implicate in managementul tipurilor de risc, inclusiv in zonele in care au fost organizate evenimente publice de amploare.In domeniul prevenirii situatiilor de urgenta, in toata aceasta perioada, inspectorii au derulat controale la structuri de primire turistica, restaurante, cluburi, baruri, discoteci, precum si in spatii comerciale cu aflux mare de persoane, pentru depistarea si inlaturarea starilor de pericol si a potentialelor cauze de incendiu.Concomitent cu activitatile de control asupra respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunitatilor operative de interventie au efectuat misiuni de recunoastere in teren la operatorii economici aflati in zona de competenta, inclusiv in locurile unde s-au organizat manifestari cultural - artistice cu aflux de persoane.In continuare, pompierii militari raman mobilizati, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea operativa a situatiilor de urgenta si acordarea primului ajutor medical specializat.