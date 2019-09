Pompierii fac in acest weekend expozitie de tehnica de interventie si Ziua Portilor Deschise

Ziare.

Astfel, sambata, in intervalul orar 10:00-18:00, in parcul Carol I, are loc o, in cadrul careia sunt realizate ateliere de prezentare a tehnicii de interventie utilizate de pompieri pentru stingerea incendiilor, iar pompierii-SMURD vor sustine cursuri teoretice si practice privind modul de acordare a primului ajutor.Totodata, duminica, in intervalul orar 10:00-18:00, va fi organizata ziua portilor deschise, in toate subunitatile operative de pompieri din Bucuresti si judetul Ilfov.Aceste activitati au atat caracter de informare a cetatenilor cu privire la misiunile si activitatile desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, cat si rolul de pregatire a unei conduite preventive in cazul producerii unor situatii de urgenta.Aniversarea Zilei Pompierilor din Romania si implinirea a 171 de ani de la Batalia din Dealu Spirii evoca sacrificiul ostasilor pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu care, in anul 1848, au scris o pagina de devotament si demnitate nationala.