Carti, obiecte de cult si trei tone de plante medicinale au ars in incendiul manastirii de maici Petru Voda

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, sambata, in jurul orei 21, prin apel la 112, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o chilie de la Manastirea de maici Petru Voda din comuna Poiana Teiului.La locul interventiei s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma de la Garda 2 de Interventie Poiana Teiului. Ajunsi la locul indicat pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la nivelul intregului acoperis."Deoarece exista posibilitatea propagarii incendiului la biserica, au fost solicitate forte in sprijin de la Detasamentele Piatra Neamt si Targu Neamt, astfel: patru autospeciale de stingere si o doua autospeciale de interventie pentru lucru la inaltime. La aceasta misiune au fost si doua ambulante SMURD. Nu au fost victime", au precizat reprezentantii ISU Neamt.In urma incendiului au ars mansarda, pe o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati, acoperisul pe o suprafata de aproximativ 500 metri patrati, obiecte de mobilier aflate in chilii, carti aflate in biblioteca manastirii, obiecte de cult, aproximativ trei tone plante medicinale depozitate in saci.Pompierii au stabilit ca cel mai probabil incendiul a fost provocat de cosul de fum neprotejat termic fata de un material combustibil.