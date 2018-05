Pompierii care s-au luptat cu flacarile din Parcul Domogled, tratati inuman de autoritati: Au primit doua conserve si o apa la 0,5 la 4 oameni

Ziare.

com

Zona greu accesibila, dar si focul si temperaturile foarte mari au facut ca interventia la incendiul din Parcul National Domogled sa fie una foarte dificila. Timp de sapte zile, aproape 150 de pompieri s-au luptat cu flacarile, uneori carand in spate sacii cu apa in timp ce urcau pe pante stancoase si abrupte.La aceste conditii s-a adaugat si tratamentul inuman din partea autoritatilor. Nu li s-a asigurat nici macar apa si manacarea necesare, iar conditiile de cazare au fost precare.Pompierii au fost nevoiti sa isi aduca singuri bidoane cu apa si mancare. Digi 24 a obtinut o discutie de pe grup de WhatsApp, unde pompierii se avertizau intre ei sa vina in zona cu hrana si apa."Sa va luati mancare si apa. Deshidratarea e cea mai mare problema acolo. Noi am primit o conserva de fasole, una de carne si o apa minerala de 0,5 l la 4 oameni, in intervalul 8-22, deci sa nu va asteptati la prea multe din partea celor de acolo. O sa urcati 90 de minute cu masina si apoi 90-120 minute pe jos, pe o panta foarte abrupta. O sa fiti cazati pe niste saltele intr-o sala de sport", este mesajul transmis pe grupul de WhatsApp.In plus, potrivit informatiilor obtinut de Digi24, toaletele de la sala de sport erau nefunctionale in mare parte din timp.Sub protectia anonimatului, un pompier care ca intervenit in zona a vorbit pentru Digi 24 despre aceste lucruri:"POMPIER: Da, asta am primit si noi.REPORTER: Chiar asa e?POMPIER: Nu comentam asta. Noi suntem pregatiti oricum. N-auzi?! Ne-or dat o sticla de jumate' de apa. Norocul nostru ca ne-am... ne-am carat bidoane de apa din Timisoara. Nici macar de jos, in Toplet... noroc ca am venit cu bagaje si cu apa.REPORTER: Vorbesti serios? Asa e normal sa fie?POMPIER: Suntem structura militara, la noi nu se aplica regulile civile.REPORTER: Stiu, doar ca asta nu stiu daca mai tine de militar sau de civil.POMPIER: Tine de omenie".Cristinel Coneru, inspectorul sef al ISU Semenic a declarat doar ca "Hrana, intr-adevar, hrana acordata a fost rece".In ultimele zile ale incendiului, peste 50 de pompieri din Timis au fost adusi pentru a-si ajuta colegii din Caras-Severin. Ei s-au adaugat celor peste 90 de pompieri si silvicultori din Mehedinti si Dolj care s-au luptat din prima zi cu flacarile.Incendiul a izbucnit in urma cu o saptamana in zona de protectie integrala a Parcului National Domogled - Valea Cernei, pe raza Ocolului Silvic Baile Herculane, afectand patru hectare dintr-o padure de pin de Banat, specie endemica. Padurea respectiva se afla la altitudine mare, izolata, intr-o zona stancoasa, greu accesibila. Din cauza conditiilor dificile, pompierii au carat si in spate sacii cu apa. Vineri, in jurul orei 19.00, echipele de interventie au reusit sa invinga focul, incendiul fiind declarat stins.