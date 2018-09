Fotografia zilei: Pompierii au salvat mai multe animale in timpul incendiului din Rahova

Sursa: Facebook/ ISU Bucuresti-Ilfov

Sursa: Facebook/ ISU Bucuresti-Ilfov

Sursa: Facebook/ ISU Bucuresti-Ilfov

Incendiul

Ziare.

com

Conform ISU Bucuresti-Ilfov, in total au fost cinci persoane carora le-a fost acordat primul ajutor de echipajele SMURD, fiind vorba de doi pompieri si trei civili.In imaginile publicate de ISU Bucuresti-Ilfov pe Facebook sunt surprinse momente in care salvatorii scot din bloc mai multe animale de companie."Noi salvam mai mult decat bunuri, noi salvam suflete, amintiri, sperante", scriu pompierii pe Facebook.Utilizatorii ii felicita pe pompieri si le transmit ca animalele au ajusn la stapanii lor. "Sandica si Bruno sunt iar langa familia lor tot respectul si admiratia pentru pompierii care si au riscat viata", este unul din mesaje.Blocul din Sectorul 5, care a luat foc, nu avea autorizatie ISU la incendiu si, avand in vedere ca era prevazut cu o singura iesire, este foarte probabil sa nu detina nici autorizatie de constructie.Incendiul a scos la iveala ca 54 de familii au platit pe baza unui ante-contract, sume uriase unui dezvoltator imobiliar. Personajul, cercetat de procurori pentru spalare de bani si evaziune fiscala, ar fi un apropiat al Clanului Camatarilor, potrivit Stirile Pro TV.