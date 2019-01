Imagini emotionante cu doua caprioare ratacite, salvate de pompieri din Bistrita si Suceava (Video)

Ziare.

Primii care au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei caprioare au fost angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, dupa ce o caprioara a ajuns pe o strada din oras si s-a blocat in gardul unei case. Animalul a incercat sa se elibereze singur dar nu a reusit si a suferit mai multe rani."Caprioara era prinsa intr-un gard. Ea se afla la afla la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, a fost consultata de un medic veterinar si urmeaza sa fie predata organelor competente", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, Cristina Racila.O interventia similara au avut si pompierii de lacare au fost solicitati, sambata, sa salveze o alta caprioara blocata in gardul unei gradini."Sambata, in jurul pranzului, un cetatean din orasul Siret a semnalat la 112 ca in gradina sa se afla o caprioara. Aceasta s-a agatat intr-o plasa de gard si se zbatea, speriata, fara sa poata scapa. Pompierii militari au ajuns la fata locului si au eliberat bietul animal din latul facut de gard", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata.Pompierii au dus caprioara pana la padurea din marginea orasului, unde au eliberat-o.