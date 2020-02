In premiera, la scoala de pompieri au fost admise fete

Ziare.

Astfel, in cadrul Scolilor de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - specializarea ordine si siguranta publica vor fi pregatiti 927 de elevi: 693 baieti si 234 fete.In premiera, la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, pentru specializarea pompieri, au avut ocazia sa concureze si fete. Astfel, toate probele de concurs au fost trecute cu brio de 5 fete si 295 de baieti.Pentru cele 150 de locuri scoase la concurs de Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea, au fost declarati admisi 127 de baieti si 23 de fete.De asemenea, 327 de baieti si 33 de fete incep de maine cursurile la cele doua Scoli Militare de Subofiteri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Dragasani si "Petru Rares" - Falticeni.Concursul de admitere in cele sase institutii de invatamant de nivel postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne s-a desfasurat in doua etape: etapa probelor eliminatorii, respectiv contravizita medicala si evaluarea performantei fizice, si etapa de evaluare a cunostintelor, ce a constat intr-un test grila cu subiecte de limba romana si o limba straina la alegere (engleza sau franceza). In total, au fost 9.300 de candidati inscrisi. Ultima proba a concursului de admitere s-a sustinut pe data de 19 ianuarie a.c., se mai arata in comunicat.