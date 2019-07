Incendii in Portugalia: mii de pompieri au luptat cu flacarile

Ziare.

Unul dintre raniti, aflat in stare grava, a fost evacuat cu elicopterulla Lisabona, a anuntat comandantul Protectiei civile, Luis Belo Costa, citat de agentia Belga.La ora 03.00 (02.00 GMT), peste 1.100 de pompieri si 400 de vehicule erau angajate in lupta impotriva flacarilor, conform site-ului Protectiei civile.De asemenea, si armata portugheza a anuntat ca va trimite 20 de militari si patru autovehicule pentru "a deschide calea in vederea accesului pompierilor".Douazeci de avioane si elicoptere antiincendiu au fost desfasurate sambata, dar zbourile au incetat la caderea noptii in aceasta regiune unde in 2017 au murit 114 persoane din cauza incendiilor.Incendiile s-au declansat sambata in trei zone cu acces dificil din regiunea Castelo Branco, la 200 km nord de Lisabona. Locuitorii din mai multe sate au fost evacuate din motiv de precautie.Din cauza caldurii, sase regiuni din centrul si sudul Portugaliei au fost plasate, sambata, sub alerta maxima de incendii.