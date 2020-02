Incendiu in Vrancea: Pompierii au resuscitat doi caini si o pisica (Video)

Ziare.

De asemenea, ei au resuscitat si au reusit sa salveze animalele de companie ale femeii - trei caini si o pisica, intoxicate cu fum.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Cristina Parvu, incendiul a fost semnalat luni, in jurul orei 10:00. Imediat spre locul indicat au plecat patru echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime si o ambulanta SMURD.Ajunse la locul evenimentului, fortele de interventie au actionat pentru localizarea si limitarea efectelor incendiului care se manifesta la acoperisul locuintei, cuprinzand o suprafata de 100 mp. Vazandu-si intreaga gospodarie cuprinsa de foc, proprietara a suferit un atac de panica, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Incendiul a fost lichidat dupa circa doua ore, flacarile distrugand locuinta batranei. In timpul incendiului, pompierii au reusit sa scoata din flacari trei catei si o pisica, animalele de companie ale proprietarei.Doi dintre catei si pisica au avut nevoie de resuscitare, deoarece erau intoxicati cu fum. Pompierii au resuscitat zeci de minute cele trei animale, iar in final au reusit sa le readuca la viata.