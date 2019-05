Incendiu intr-un bloc din Resita: Un om a murit intoxicat cu monoxid de carbon, alti 24 au fost evacuati cu autoscara

Ziare.

"In jurul orei 04:40, prin apel 112, a fost anuntat un incendiu pe strada Romanitei din Resita. Au intervenit de urgenta 17 pompieri militari cu sprijinul a doua autospeciale de stingere, a unei autoscari si a unei ambulante SMURD . De asemenea, la fata locului au actionat si doua echipaje SAJ, echipaje ale Politiei si ale furnizorilor de energie electrica si gaz.Incendiul se manifesta violent in bucatarie si in una din camerele apartamentului. Din nefericire, proprietarul a fost gasit decedat, intoxicat cu monoxid de carbon, in ce-a de-a doua camera., deoarece incendiul a degajat mult fum care a patruns si in casa scarii", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Caras-Severin, Magdalena Tocmelea.Dintre persoanele evacuate, trei au fost transportate la spital, iar uneia i-a fost acordat primul ajutor la fata locului, deoarece au suferit atacuri de panica., dar fortele de interventie se afla inca la fata locului pentru cercetarea cauzei incendiului si pentru a se asigura ca nu se va reaprinde, pentru ca in apartament sunt depozitate multe deseuri.