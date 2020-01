Noi acuzatii in scandalul rudelor de la ISU Dolj. Fost angajat: Asa e sistemul. Nu ai pile, pleci! Sunt foarte multi pilosi

Ziare.

Claudiu Ciuca a lucrat timp de 5 ani ca subofiter in cadrul ISU Dolj. In 2011, in urma restructurarilor dispuse de ministrul de Interne de la acea vreme, Traian Igas, a fost disponibilizat, alaturi de alti 15 colegi.Ciuca sustine ca disponibilizarile au avut un singur criteriu: pastrarea celor care aveau "pile"."Noi am fost 36 de comandanti de echipaj. Toti am avut aceeasi problema. Adica, eu am fost subofiter care, in aprecierea de serviciu, atunci, in 2011, cand trebuia sa ne dea afara, mi s-a spus ca subofiterul prezinta deficiente in conducerea operatiunilor de interventie si intocmirea proceselor verbale de dupa interventie. Toti cei 36 de comandanti de echipaj am avut aceeasi problema. Niciunul n-a avut altceva. Toti cu punct si cu virgula, toti am fost copy-paste. (...)Sunt foarte multi pilosi. Sunt copii, foarte multi afini, nepoti, veri... Colonelul Florea... si inspectorul sef are copilul. L-a avut la Bucuresti, din ce tin eu minte, s-a transferat la Craiova. Are o gramada de fini. Colonelul Maris are copilul. Colonelul Stanasel a avut copiii, si-a dat demisia. Si pe la Bailesti cati sunt... comandanti de echipaje, comandantul Detasamentului... Numai pilosi.Cand eram in timpul acela, in 2011, erau oameni care dupa sase ani, atunci cand am plecat eu, nu aveau nici macar o interventie la incendiu sau la un accident, la o salvare. Nu aveau pentru ca erau pilosi care erau pusi sa stea mai deoparte, sa nu aiba nicio problema pentru ca nu se descurcau, nu aveau conditie. Ziceau 'vin la tata, te angajeaza tata la pompieri, iti da salariu, nu trebuie sa mergi tu la interventie ca merg prostii la interventie ca ei se baga in fata si n-au nicio problema'", a povestit Claudiu Ciuca, fost subofiter la ISU Dolj.Fostul angajat spune ca "pilele" erau cunoscute de toata lumea si erau protejate, fara ca cineva sa indrazneasca sa comenteze."Nu am fost direct angajat comandant de echipaj, dar prin calificative, prin lucrul bun pe care l-am facut la subunitatea respectiva, am fost promovat ca si comandant de echipaj. Mi s-a propus promovarea respectiva pentru ca am fost un subofiter exemplu, ca sa va spun asa, ca fapt divers. Nu am fost un subofiter problema. M-au urcat in functia de comandant de echipaj, dupa, cand a venit restructurarea, noi am fost... a fost o chestie foarte mare ca au plecat foarte multi subofiteri ca si comandanti de echipaj, iar la servanti, fiind 121 de servanti, au plecat doar 9. Acolo s-a putut invarti chestia sa ramana mai multe pile, mai multi copii, mai multe neamuri...Sunt foarte multi care nu vor sa vorbeasca pentru ca le este rusine, le este teama, le este greu sa vorbeasca, dar si ei stiu sistemul si stiu cum au plecat. Pentru ca asa e sistemul: nu ai pile, pleci. In tara romaneasca asa se intampla: nu ai pila, esti dat la o parte. Nu conteaza ce faci, daca te comporti frumos, daca faci cinste uniformei pe care ai purtat-o. Conteaza ca a ramas X, Y, care e tata, copilul, varul, care e nepotul, finul, nasul...Ei au ramas", a spus Claudiu Ciuca.Potrivit lui Claudiu Ciuca, si transferurile dintr-o unitate in alta erau facute tot pe baza unor relatii de rudenie, prietenie si chiar " pe un sac de peste"."Tot timpul, la Craiova, nu a fost deficit. Tot timpul ei au fost pe zero, dar stim ca tot timpul o masina de interventie pleaca, poate, si cu doi subofiteri la interventie pentru ca unul e in concediu sau nu sunt pur si simplu. Dar ei nu au fost pe deficit pentru ca au facut rapoarte si s-au luat subofiteri din tara si s-au adus pilele.Nu veneau orice subofiter 'Gheorghe' care nu avea treaba cu nimeni si il transferau de la Timisoara sau Bucuresti, de la Arad si-l aduceau la Craiova. Nu, venea X: 'vezi ca am si eu pe nepotu, pe cutare'... pe bani. Sa fim constienti ca nu vin decat pe bani. Mi s-a si spus ca daca se dau bani.. Se dau bani, da, foarte multi bani. Bani grei s-au dat la inceput. S-au facut arestari pe un sac de peste, stim bine... Nu dau nume, ca mi-e greu sa dau nume. S-a facut arestare pe un sac de peste si pe unul de faina", a mai povestit fostul subofiter la ISU Dolj.Reprezentantii ISU Dolj nu au comentat, pana acum, acuzatiile aduse de fostul angajat. Intr-un comunicat de presa, acestia confirma ca exista 101 cadre angajate in cadrul Inspectoratului care au diferite grade de rudenie. Spun insa, ca nu exista nici un fel de "incompatibilitati".Potrivit ISU Dolj, nu a fost depusa nicio petitie sau sesizare cu privire la concursurile organizate, care vizeaza rude ale cadrelor in activitate."Totodata, va comunicam faptul ca, prin Rezolutia din 15.09.2010, formulata in dosarul nr. 65/P/2008, s-a dispus neinceperea urmaririi penale impotriva unor cadre asupra carora s-au efectuat cercetari sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni pe timpul organizarii si desfasurarii concursurilor de ocupare a unor functii de subofiteri. De asemenea, verificarea proceselor verbale incheiate cu ocazia concursurilor, in urma carora au fost admise in sistem rude ale unor cadre deja angajate, a reliefat faptul ca nu s-au constatat incompatibilitati", se arata intr-un comunicat al ISU Dolj.