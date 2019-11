O caprioara cazuta intr-un canal a fost salvata la Arad (Video)

Ziare.

com

Caprioara a cazut intr-un canal de la intrarea in padurea Ceala, informeaza Press Alert In urma apelului unui barbat la serviciul de urgenta 112, la fata locului au fost trimisi salvatori de la Detasementul de Pompieri Arad.Caprioara a fost scoasa din canal in siguranta si imediat dupa ce a fost eliberata a tasnit spre padure.