Patru oameni blocati in liftul Spitalului Judetean Neamt. A fost nevoie de interventia pompierilor

Ziare.

com

"Am fost solicitati pentru a efectua o misiune de salvare a unor persoane blocate in liftul de la Spitalul Judetean Neamt. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri militari cu o autospeciala complexa de interventie si o autospeciala de descarcerare, din cadrul Detasamentului de Pompieri Piatra Neamt", a spus purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru.Acesta a precizat ca printre persoanele blocate se aflau personal al unui echipaj de ambulanta , un copil, o lauza, precum si liftiera unitatii."Au fost patru persoane blocate in liftul respectiv, intre etajele 3 si 4. Pana la sosirea echipajelor ISU a fost anuntat si mecanicul care deserveste liftul. Acesta a intervenit impreuna cu pompierii pentru deblocarea usii liftului, fiind evacuate toate persoanele fara probleme", a adaugat reprezentantul ISU Neamt.O comisie a unitatii medicale urmeaza sa stabileasca de ce s-a defectat liftul.