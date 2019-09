Peste o mie de grenade functionale au fost descoperite in Vrancea

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, pompierii au fost solicitati in localitatea Campuri dupa ce o echipa de detectoristi a descoperit o zona in care sunt depozitate cateva sute de grenade.Ajunsi la fata locului, pompierii pirotehnisti au scos din pamant un numar de 1.087 de grenade, model german, toate functionale. Este una dintre cele mai mari descoperiri de munitie din judetul Vrancea."In urma unui apel primit astazi, prin 112, echipa pirotehnica a ISU Vrancea a fost solicitata sa intervina in localitatea Campuri deoarece un grup de detectoristi a descoperit in urma unei actiuni mai multe grenade.Dupa asanarea terenului de catre specialisti piroehnicieni au fost identificate, ridicate si transportate in siguranta un numar de 1.087 de grenade ofensive, model german. Acest tip de proiectil a fost folosit in timpul Primului Razboi Mondial", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu.Conform sursei citate, toate cele 1.087 de grenade au fost duse in siguranta in depozitul ISU Vrancea.