Replica IGSU dupa ce presa a aflat ca pompierii care s-au luptat cu flacarile in Parcul Domogled au primit o sticla de apa de 0,5 l la 4 oameni

"Conform legislatiei in vigoare, cadrele militare in activitate beneficiaza in misiunile specifice, de urmatoarele drepturi:- o norma de hrana zilnica a carei contravaloare financiara se acorda odata cu drepturile salariale. Precizam ca fiecare cadru militar detine obligatia de a-si asigura, individual, hrana zilnica din aceste drepturi;- in cazul misiunilor de lunga durata (a caror durata depaseste 4 ore), personalul participant la interventie beneficiaza de un supliment de hrana, acordat in natura, echivalent a 2000 calorii/zi/persoana;- diurna zilnica, pentru personalul dislocat (peste 12 ore) in afara zonei de competenta pe care o are inspectoratul din care face parte militarul, la finalul misiunii", a transmis IGSU intr-un punct de vedere remisAmintim ca pe un grup de WhatsApp pompierii se avertizau intre ei sa vina in zona cu hrana si apa. "Noi am primit o conserva de fasole, una de carne si o apa minerala de 0,5 l la 4 oameni, in intervalul 8-22, deci sa nu va asteptati la prea multe din partea celor de acolo", s-a scris pe grup.Referitor la acest lucru, IGSU a transmis ca "pachetul individual la care se face referire in articolul difuzat constituie de fapt suplimentul de hrana alocat militarilor, pentru efortul indelungat presupus de caracteristica acestui tip de misiune".Reprezentantii IGSU spun ca s-au respectat cantitatile de alimente si apa regasite in prevederile legale in vigoare."In plus, pe langa acordarea alimentelor si a apei, impuse de lege, cu sprijinul Directiei Silvice s-a distribuit si apa minerala participantilor la interventie. De asemenea, in zona de lucru s-au asigurat transporturi de apa, de la un izvor aflat in apropiere", au adaugat acestia.IGSU a precizat ca interventiile pentru stingerea incendiilor de padure se realizeaza de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta, in cooperare cu Directiile Silvice, Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta, Servicii Voluntare pentru Situatii de Urgenta si alte structuri functionale cu atributii in domeniu."Conform procedurilor de lucru, in cazul unor interventii de lunga durata pentru gestionarea incendiilor de padure, cazarea celor care intervin se poate realiza in tabere dotate cu paturi, corturi, saltele, toalete ecologice si alte materiale necesare, amenajate in apropierea zonei de interventie.Punctual, la interventia din Parcul National Domogled - Valea Cernei, derulata in perioada 27.04-04.05.2018, conducerea ISU Caras-Severin a dispus identificarea solutiilor pentru cazarea echipajelor sosite in sprijin din judetele limitrofe Timis si Gorj, in conditiile existente din zona de manifestare a incendiului. Misiunile pompierilor au fost organizate pe o durata de 2 zile/serie de militari", se mai arata in mesaj.IGSU a adaugat ca echipajele operative au fost cazate in sala de sport a Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII din Toplet, "cladire ce dispune inclusiv de grupuri sanitare cu toalete si apa curenta" si ca "pe toata durata interventiei, toti pompierii militari au beneficiat de aceleasi conditii de hranire si cazare".A.G.