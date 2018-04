Satu Mare: Un autobuz a luat foc in trafic si a ars complet. Calatorii au reusit sa se salveze la timp

Ziare.

com

Incidentul a avut loc pe bulevardul Lucian Blaga, din Satu Mare, in jurul orei 09:00, iar in autobuz se aflau soferul si opt pasageri.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Satu Mare au declarat pentru News.ro ca toti calatorii s-au autoevacuat, astfel ca nimeni nu a fost ranit."Pompierii au ajuns in scurt timp la locul incendiului, dar autobuzul ardea generalizat. Flacarile au fost lichidate si se fac cercetari pentru stabilirea cauzelor izbucnirii incendiului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Satu Mare, Adriana Pop.Pompierii au solicitat si sprijinul Electrica, pentru deconectarea de la retea a liniilor de electricitate de pe strada, care au luat foc.Incendiul a distrus complet autobuzul.