Scafandrul roman care a salvat doua vieti in Bulgaria a fost primit cu aplauze in vama

"Astazi s-a intors acasa colegul nostru, plutonier adjutant Uta Cornel, scafandru pompier la ISU-BIF, care, aflat in concediu in Bulgaria, nu a ezitat sa salveze de la inec doua persoane, punandu-si in pericol propria-i viata", spun politistii de frontiera.Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu au aflat despre fapta lui Cornel Uta si l-au primit la intrarea in tara cu aplauze, flori si o diploma."Am ramas fara aer", a spus scafandrul pompier, emotionat de primire.Potrivit MAI, scafandrul pompier la ISU-BIF se afla in Bulgaria impreuna cu prietena lui pentru a sarbatori 4 ani de cand se cunosc. Facuse plaja toata ziua si se indrepta spre hotel cand a vazut ca doi oameni erau in pericol de a se ineca. Desi steagul rosu era ridicat si valurile erau destul de mari, nu a stat pe ganduri si a intrat in mare dupa ei."Mihaela, baietii aia doi se ineaca. Tine tricoul ca intru dupa ei", a spus Cornel prietenei lui."Mi-am zis ca trebuie sa rezist 2-3 minute pentru ca sigur vor veni salvamarii dupa mine. Era vorba de acele minute vitale pentru a-i tine in viata pe cei doi. Am ajuns la ei relativ repede, desi curentii erau foarte mari. M-a ajutat faptul ca erau apropiati si am putut sa intru pe sub ei si sa-i apuc. Apoi usor i-am luat pe piept si am impins spre mal, desi curentii ne trageau in larg. Cel tanar era deja inconstient, dar am simtit ca va trai. La 10 metri de mal am simtit mana unui salvamar care a ajuns la noi. Atunci am realizat ca vom trai toti trei. Ajuns la mal l-am asezat pe tanar in pozitia de siguranta si i-am dat primul ajutor", a povestit pompierul."Dupa ce lucrurile s-au linistit, cel salvat a venit la Cornel: 'Va multumesc din suflet ca ne-ati tinut in viata. Eu si nepotul meu traim datorita dumneavoastra'. 'Sunteti romani?' 'Da. Si vreau sa va spun ca atunci cand ati pus mana pe mine am simtit ca Dumnezeu nu ne va lasa acolo. Pentru noi sunteti Dumnezeu!'", se arata pe pagina MAI.Cornel Uta este pompier de 11 ani. In anul 2008 era angajatul unei banci unde castiga dublu fata de salariul pe care il lua un pompier. Provenit dintr-o familie de aviatori, visul lui era sa imbrace haina militara. Acest vis a devenit realitate dupa ce a fost admis la concursul pe care l-a sustinut la ISU-BIF. La numai un an de cand devenise salvator, fratele lui, pilot acrobat, s-a prabusit cu avionul chiar in fata sa. Cornel a fost primul care a intervenit, dar din pacate nu a mai putut sa-l salveze. De atunci, Cornel isi creste nepotul ramas orfan."Fapta din Bulgaria nu este singulara. In urma cu ceva timp, se intorcea de la Targu Mures de la un concurs de tir. In fata lui un autoturism a lovit un biciclist. Cornel a oprit imediat masina si a tinut victima in viata pana la sosirea echipajului SMURD", mai scrie MAI.