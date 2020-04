Trei pompieri au asistat nasterea unui copil intr-un sat din judetul Suceava

Ziare.

Doi dintre pompierii care au asistat la nastere sunt din Bistrita, dar s-au dus la Suceava pentru a ajuta pe durata pandemiei."Trei pompieri au asistat nasterea unui copil in localitatea suceveana Siminicea! Colegii nostri, Tudor, Lucian si Ciprian au acordat primul ajutor si ingrijirile necesare unei femei aflata in momentul nasterii, apoi au predat mama si bebelusul echipajului de pe ambulanta venita in sprijin", a anuntat, sambata, ISU Suceava.Potrivit sursei citate, baiatelul este perfect sanatos si a fost transportat la spitalul din Falticeni.ISU Suceava a precizat ca doi dintre pompieri sunt din Bistrita-Nasaud."Tudor si Ciprian sunt pompieri militari bistriteni, care au venit in sprijinul nostru in aceasta perioada plina de incercari, alaturi de alti colegi din Botosani, si carora le multumim si pe aceasta cale", a mai transmis ISU Suceava.