Un imobil din Bucuresti a fost evacuat, dupa ce un barbat a gasit un obuz in apartamentul bunicii sale

Ziare.

com

Apelul a fost primit in jurul orei 16,00."La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 23 Politie, fiind informat si ISUBIF. S-a dispus evacuarea locatarilor din imobil pentru a permite actiunea de extragere a elementului de munitie. La fata locului se deplaseaza si specialistii Serviciului Pirotehnic din cadrul IGPR", precizeaza Politia, citata de Agerpres.Fortele de interventie au gasit obuzul si l-au ridicat, iar locuitorilor imobilului li s-a permis sa reintre in locuinte.Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase urmeaza sa efectueze cercetari in vederea stabilirii modului in care proiectilul a ajuns in posesia persoanei.