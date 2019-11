Un mall din Sibiu a fost evacuat dupa ce s-a simtit un miros ciudat. 5 persoane au ajuns la spital

Probleme inca de la deschidere

Cinci persoane care acuzau ameteli si stari de voma au ajuns la spital pentru investigatii suplimentare.ISU Sibiu anunta ca au fost efectuate masuratori si a fost evaluata situatia in colaborare cu institutiile competente, fiind in desfasurare analiza situatiei produse.Au primit ingrijiri medicale cinci adulti care acuzau ameteli si stari de voma si care ulterior au fost transportati la UPU Sibiu pentru investigatii suplimentare.Pompierii militari si specialistii in aparare Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara au ramas pentru supravegherea preventiva a zonei.Mall-ul Promenada a fost deschis in 14 noiembrie.Atunci, specialistii din cadrul inspectiei de preveniere a ISU Sibiu au facut un control si au aplicat o sanctiune contraventionala in cuantum de 50.000 de lei, conform legii, pentru punerea in functiune a constructiei fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.Ulterior, ISU Sibiu a precizat ca reprezentantii institutiei au fost invitati pentru a participa la o noua receptie a mall-ului din municipiul Sibiu, insa reprezentantii acestuia le-au comunicat verbal ca intalnirea va avea loc la o data ulteriora.