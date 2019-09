Jaf asupra unei masini de posta: Patru suspecti retinuti, inclusiv postasul batut

Ziare.

Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au efectuat 8 perchezitii domiciliare, marti, la Slatina si Caracal, in continuarea anchetei privind jaful din noaptea de 08/09 septembrie asupra masinii Postei Romane.Cu aceasta ocazie, opt persoane au fost conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Olt."In fapt, in urma probatoriului administrat, patru barbati cu varstele cuprinse intre 24 si 50 ani, din municipiul Slatina si comuna Ipotesti, sunt banuiti ca in urma unei intelegeri anterioare ar fi simulat comiterea infractiunii de talharie in vederea sustragerii banilor aflati in masina", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Cei patru barbati au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati miercuri instantei cu propunere de arestare preventiva.Unul dintre cei patru barbati este angajatul Postei care a fost agresat in momentul comiterii jafului.Politistii au fost sesizati pe data de 9 septembrie, prin 112, despre faptul ca o persoana necunoscuta, cu fata acoperita, ar fi sustras, prin violenta, o geanta cu o suma de bani dintr-o masina , din orasul Bals, dupa care ar fi fugit.Masina respectiva apartine Postei Romane si era parcata in fata unui oficiu postal. Unul dintre angajatii Postei a fost agresat de autorul jafului, el fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale.