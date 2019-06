Opt postasi au fost retinuti, pentru ca nu au livrat corespondenta de la instante

Ziare.

"Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au luat masura retinerii fata de opt persoane", a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar-sef Luminita Prodan.Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, politistii au efectuat, joi, 16 perchezitii in Sebes si sapte pe raza a cinci comune arondate Sebesului. Activitatile s-au derulat la doua puncte de lucru ale Postei si la domiciliile a 21 de actuali sau fosti angajati ai acestora.Conform IPJ Alba, angajatii ar fi semnat, in fals, dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instantelor."Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, acestia nu ar fi inmanat destinatarilor corespondenta expediata de catre instantele de judecata din municipiul Alba Iulia si ar fi semnat, in fals, in numele destinatarilor, dovezi si borderouri de livrare, primele fiind expediate ulterior instantelor de judecata", arata sursa citata.In urma perchezitiilor efectuate, Posta Romana a transmis ca, in paralel cu cercetarile Politiei, Corpul de Control al directorului general al companiei a demarat investigatii pentru a stabili daca suspiciunile indreptate impotriva angajatilor se confirma sau nu."Daca suspiciunile vor fi confirmate, se vor lua masuri drastice impotriva angajatilor care au dovedit neglijenta in serviciu", se arata intr-un comunicat dat publicitatii de CN Posta Romana.