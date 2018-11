Plangere penala impotriva unor fosti sefi ai Postei, inclusiv actualul ministru al Comunicatiilor

Ziare.

com

In documentul obtinut de Profit.ro , se arata ca, in 2015, fosta conducere a Postei Romane a folosit sumele destinate majorarii capitalului social al companiei Posta Romana Broker de Asigurare - PRBA pentru achitarea cheltuielilor curente inainte de obtinerea aprobarii din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului.Compania de brokeraj, lansata in 2014, este controlata integral de Posta Romana, unde statul detine peste 90% din actiuni, diferenta revenind Fondului Proprietatea.In plangerea penala, ce are ca nume semnatar, in calitate de reprezentant si director general al Postei, pe Elena Petrascu, cea care a condus compania din octombrie 2017 pana in februarie 2018, fosta conducere a Postei este suspectata de abuz de incredere, deturnare de fonduri, delapidare, gestiune frauduloasa si abuz in serviciu.Potrivit documentului, Posta ar fi suferit un prejudiciu de 1,8 milioane lei si se arata ca societatea intelege sa se constituie parte civila si cere obligarea in solidar a persoanelor indicate la acoperirea prejudiciului plus dobanda legala calculata pana la momentul platii efective.Pentru astfel de infractiuni, pedeapsa este de inchisoare, care in cazul gestiunii frauduloase poate ajunge pana la 7 ani.Plangerea penala a fost redactata impotriva lui Alexandru Petrescu, fost director general al Postei Romane, Andrei Stanescu, care a obtinut in aceasta luna reangajarea pe post, Benoit Pleska (cetatean belgian), Dante Stein (cetatean israelian), Bogdan Matei, Radu Catalin, Bogdan Patriniche, Adrian Cighi (membri ai Consiliului de Administratie in 2015) si Viorel Motoroiu (administrator executiv Posta Romana Broker de Asigurare-PRBA).Saptamana trecuta, Alexandru Petrescu a preluat functia de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale , inlocuindu-l pe Bogdan Cojocaru.La 4 ianuarie 2017, el a fost validat ca ministru al Economiei in Cabinetul Grindeanu.In calitate de ministru al Economiei, Alexandru Petrescu a fost desemnat, la 2 februarie 2017, sa asigure si interimatul la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, in urma demisiei lui Florin Jianu.La 23 februarie 2017, a depus juramantul de investitura in functia de ministru al Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, iar la 14 iunie 2017 a demisionat din functie alaturi de majoritatea membrilor Cabinetului Sorin Grindeanu.Alexandru Petrescu a fost in anul 2015 presedinte al Consiliului de Administratie al CFR Calatori si in perioada 2014-2016 director general si membru al Consiliului de Administratie al Postei Romane.