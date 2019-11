Postasi din Vrancea, acuzati ca fac campanie pentru PSD: Le spun oamenilor ca nu vor mai fi bani de pensii daca voteaza PNL

Ziare.

"Conducerea Postei Romane isi mentine pozitia de neutralitate politica si in acest proces electoral, asa cum a facut cu fiecare ocazie. Corpul de Control al Directorului General verifica, la aceasta ora, informatiile vehiculate in presa cu privire la incidentul din judetul Vrancea.A devenit o practica obisnuita ca, inainte de inceperea procesului electoral, toti angajatii sa fie intruiti in maniera profesionalismului, fara vreo urma de partizanat politic. Motiv pentru care, Mircea Tudosie, directorul general al Postei Romane este hotarat sa ia orice decizie legala de sanctionare a angajatilor, in cazul nerespectarii normelor impuse", mentioneaza Posta Romana.Vineri, presedintele PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma, a declarat ca unii postasi din Vrancea, apropiati de primarii PSD, fac campanie electorala, spunand oamenilor ca "nu vor mai fi bani de pensii daca voteaza PNL".Potrivit acestuia, astfel de cazuri au fost semnalate deja in trei comune din Vrancea."Am avut sesizari venite de la Tataranu, de la Vintileasca si de la Bolotesti. Oamenii sunt disperati pentru ca postasul le-a zis tot felul de lucruri legate de pensii daca vor vota PNL. Postasii care sunt apropiati de primarii PSD se duc la batranii din comuna si le spun ca nu vor mai fi bani daca voteaza PNL, ca nu se vor mai da pensiile.La Bolotesti avem consilier local PSD care este postas. Nu facem nicio referire la functia eligibila, ci la activitatea profesionala. Nu poti ca postas sa te duci si sa spui oamenilor ca guvernul PNL taie pensiile, ca nu or sa mai fie bani sau ca nu se vor mai face diverse lucruri", a declarat, pentru Agerpres, senatorul Catalin Toma.Presedintele PNL Vrancea sustine ca a informat, deja, conducerea Postei Romane despre aceste activitati din comune.