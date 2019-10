Dosarul Colectiv: Parchetul Militar va cerceta modul in care pompierii ISU Bucuresti Ilfov au acordat primul ajutor

Inregistrare secreta a interventiei ISU la Colectiv: Victimele arse sunt ignorate de salvatori

Parchetul General a cerut de la ISU inregistrarea secreta din cazul Colectiv

Ziare.

com

Parchetul General a anuntat vineri ca a disjuns o parte din dosarul Colectiv catre Parchetul Militar, "in vederea efectuarii urmaririi penale in ceea ce priveste infractiunile de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa"."Referitor la cauza aflata in prezent pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica privind incendiul din clubul "Colectiv" din data de 30 octombrie 2015, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Joi, cotidianul "Libertatea" a publicat filmarea facuta de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.Timp de 4 ani, aceasta inregistrare ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum publicatiei."Pentru ca in imaginile filmate de Departamentul de Informare si Relatii Publice al ISU se vedea altceva decat versiunea care fusese comunicata oamenilor, anume ca interventia de salvare a vietilor a fost impecabila, aceste imagini nu au fost facute publice niciodata!," declara ofiterul de pompieri pentru Libertatea. Potrivit acestuia, filmarile nu au fost vazute decat de catre un grup mic de ofiteri superiori, nu au fost folosite nici la analizele interne, nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Dacian Ciolos si nici procurorilor.Inregistrarea contine primele momente ale interventiei, atunci cand in fata containerului se vad victimele in viata care stau pe asfalt, sprijinite de zidul cladirii.In majoritatea cazurilor, civilii sunt cei care merg la victime si incearca sa le ajute. Tot ei sunt cei care le cara, cu mainile goale, spre ambulante.Dupa aparitia acestor imagini, Parchetul General a solicitat, joi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta inregistrarea video realizata de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica nu au avut la dosarul cauzei inregistrarea video aparuta joi si nici nu au avut cunostinta de existenta acesteia in cursul derularii anchetei penale, care s-a finalizat prin trimiterea in judecata a unui numar sase persoane fizice si doua persoane juridice.Este vorba de rechizitorul din Dosarul Colectiv, caz aflat pe rolul instantelor."Inregistrarea video a fost solicitata astazi, 24 octombrie 2019, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, urmand a fi valorificata in cadrul urmaririi penale in cauza aflata in prezent pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica, referitoare la incendiul din clubul," arata Parchetul General.