Ghidul Antreprenorului Incepator a fost lansat la Bucuresti

Ziare.

com

Valentina Saygo, expert contabil cu peste 20 de experienta, consultant si antreprenor si Liviana Tane, fost jurnalist cu 15 ani de experinta in media, storyteller si antreprenor si-au unit fortele si au creat aceasta carte cu scopul de a ajuta antreprenorii romani in dificilele si delicatele cai ale unei afaceri aflate la inceput.In compania a peste 80 de oameni de afaceri, bloggeri si jurnalisti, cele doua autoare au subliniat importanta educatiei continue, dar si nevoia unei normalitati pentru buna functionare a unui mediu de afaceri solid si sanatos in Romania.Cartea, publicata de editura The Writing Journey, beneficiaza de doua prefate scrise de Mircea Capatina, co-fondatorul SmartBill si Adrian Dragomir, CEO termene.ro.Multe zambete, glume chiar si rasete despre afaceri esuate, facturi, case de marcat, TVA sau constrangeri legislative s-au auzit pe parcusul intregului eveniment.Ghidul Antreprenorului Incepator se va lansa si in marile orase ale tarii, incepand cu Arad pe 21 ianuarie, Cluj pe 22 ianuarie, Timisoara pe 23 urmand Sibiu, Targu Mures, Iasi si Brasov pe 6, 7 si respectiv 8 februarie.Ghidul se poate comanda online pe siteul editurii thewritingjourney.ro.