24 din cei 27 de inculpati din dosarul Cordunenilor sunt liberi, dupa ce unele fapte s-au prescris

Ziare.

com

Magistratii Curtii de Apel Cluj au emis decizia finala in dosarul in care mai multi membri ai clanului Corduneanu din Iasi erau judecati pentru mai multe infractiuni, intre care santaj, furt sau inselaciune, trafic de persoane sau trafic de minori.Decizia magistratilor Curtii de Apel Cluj vine dupa ce atat DIICOT, cat si o parte dintre inculpati au contestat decizia primei instante.O mare parte dintre inculpati au fost fie achitati, fie in cazul unora, faptele s-au prescris, judecatorii Curtii de Apel Cluj desfiintand interceptarile depuse ca probe in dosar."Desfiinteaza sentinta penala pronuntata in cauza si pronuntand o noua hotarare, constata nulitatea absoluta a proceselor de redare a interceptarilor dispuse in prezenta cauza in faza de urmarire penala (..) si dispune excluderea de la dosarul cauzei a suportilor optici ce stocheaza rezultatele activitatii de supraveghere tehnica dispusa in cauza precum si a proceselor verbale de redare a acestor activitati", se arata intr-un comunicat al Curtii de Apel Cluj.Judecat pentru trafic de persoane, trafic de minori, spalare de bani, santaj si instigare la infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic, Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu din Iasi a fost achitat pentru cele mai multe dintre aceste infractiuni. Practic, Costel Corduneau a fost condamnat definitiv de catre magistratii Curtii de Apel Cluj la trei ani de inchisoare pentru ca si-a spionat iubita."Mentine pedepsele de 3 ani inchisoare aplicata pentru infractiunea de instigare la infractiunea de acces fara drept la un sistem informatic (...), 2 ani inchisoare aplicata pentru instigare la infractiunea de interceptarea fara drept a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic (...) 3 ani inchisoare aplicata pentru instigare la infractiunea de transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic. (...) Contopeste pedepsele aplicate in pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare ce urmeaza a fi executata de inculpat", se arata in comunicatul magistratilor din Cluj.In prima instanta, Costel Corduneanu fusese condamnat la 8 ani de inchisoare.Procesul penal s-a incheiat pentru alti inculpati din dosar, judecati pentru santaj si complicitate la inselaciune, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, trafic de persoane, trafic de minori, spalare de bani, punerea in circulatie de taloane false pentru transport, fals material in inscrisuri oficiale, instigare la infractiunea de santaj.Una dintre inculpatele din dosar a fost achitata pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani si santaj, iar doi barbati au primit pedepse reduse, de la 10 ani, la 5 ani.Dosarul a fost trimis in instanta in urma cu 10 ani, in 2010, majoritatea membrilor fiind in stare de arest la acel moment. Instanta sesizata initial a fost Tribunalul Maramures.La scurt timp dupa decizia magistratilor Curtii de Apel Cluj, Costel Corduneanu s-a predat la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi.