Blue Air, obligata la CJUE sa despagubeasca un pasager care nu a fost lasat sa se imbarce spre Romania

In septembrie 2015, barbatul, care avea drept de sedere temporara in Cipru, a incercat sa se imbarce pentru o cursa Larnaca-Bucuresti, insa personalul Blue Air de la Bucuresti, contactat de reprezentantii din Larnaca ai companiei, a decis ca acesta nu poate intra in Romania in lipsa detinerii unei vize nationale, desi prezentase un raspuns al Ministerului Afacerilor Externe roman potrivit caruia o asemenea viza nu era necesara.Barbatul a dat in judecata Blue Air la Eparchiako Dikastirio Larnakas (Tribunalul Districtual din Larnaca, Cipru), cerand compensatii pentru prejudiciul suferit, iar instanta din Larnaca a solicitat Curtii de Justitie sa interpreteze Decizia privind regimul simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, Codul Frontierelor Schengen, precum si Regulamentul in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor aerieni, potrivit Profit.ro Conform articolului 3 al Deciziei privind regimul simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, statele vizate, printre care si Romania, pot sa recunoasca fiind echivalente cu vizele lor nationale, pentru sederi pe teritoriul lor pentru o perioada care nu depaseste 90 de zile in orice perioada de 180 de zile (barbatul intentiona sa ramana in Romania sase zile), vizele si permisele de sedere eliberate de celelalte state membre."Prin hotararea pronuntata joi, Curtea considera mai intai ca orice stat membru, inclusiv Romania, este obligat sa recunoasca in principiu toate documentele eliberate de celelalte state UE pentru sederile care nu depasesc 90 de zile in orice perioada de 180 de zile si nu poate deroga, de la caz la caz, de la acest regim", arata sursa citata.