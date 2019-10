Cazul elevilor inscrisi fictiv la liceu: Un profesor de franceza a spus judecatorilor ca soarecii au mancat testele!

Riscul desfiintarii claselor de seral

Este vorba de cazul de la Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad", din localitatea Horia (Neamt), in care 13 profesori si secretara unitatii scolare au fost condamnati, in prima instanta, pentru fals intelectual in inscrisuri oficiale.Toti cei 14 inculpati au fost condamnati de Judecatoria Roman la cate 1 an si 3 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, potrivit portalului instantelor. "Instanta mai retine ca inculpatii nu au mai fost condamnati anterior, iar in cauza de fata, chiar daca au adoptat o pozitie procesuala nesincera, nu au incercat sa zadarniceasca aflarea adevarului ori solutionarea cauzei intr-un termen rezonabil.", motiveaza Judecatoria Roman.In cazul unor profesori, magistratii au decis amanarea aplicarii pedepsei, ceea ce inseamna ca, daca nu vor savarsi noi fapte penale in perioada de supraveghere, condamnarile nu se vor regasi in cazier. Decizia finala in acest caz urmeaza sa o dea Curtea de Apel Bacau.Niciun profesor nu a recunoscut acuzatiile in acest caz. Doar secretara liceului a recunoscut ca a redactat, in fals, o cerere de retragere de la cursuri in cazul unei eleve, care era trecuta in catalogul clasei a X-a, desi fusese declarata repetenta in clasa a IX-a."De asemenea, vor fi avute in vedere aspectele referitoare la motivele si scopul savarsirii infractiunii [, respectiv, in ceea ce o priveste pe inculpata D.S.D. () pentru inlaturarea consecintelor unei pretinse erori materiale], lipsa antecedentei penale, conduita inculpatilor anterior comiterii infractiunii si pe parcursul procesului penal, precum si elemente circumstantiale cu caracter personal (nivelul de scolarizare, starea de sanatate, situatia social-familiala, implicarea in continuare in activitati lucrative, respectiv calitatea de pensionar, dupa caz).", explica instanta de ce profesorii au primit sentinte blande.In timpul procesului, mai multi profesori au incercat sa explice ca nu au pus absentele in catalog, deoarece obisnuiau sa le treaca in caiete sau pe coli de scris, iar dupa un interval mai mare de timp urma sa le treaca in catalog.Colegii le-ar fi recomandat sa nu le mai treaca, pentru ca intre timp acestea fusesera raportate, astfel ca le-ar fi trecut degeaba.Profesorul care preda limba franceza la liceu a incercat sa explice de ce a dat note de trecere pentru elevi: "".Acelasi cadru didactic a explicat ca nu exista in regulament obligatia de a pastra testele, referatele sau proiectele, ci doar tezele pe o perioada de 1 an.", a declarat aceasta.Instanta arata ca procurorii care au realizat aceasta ancheta au intocmit in 7 iulie 2017 o plansa fotografica, compusa din fotografii ale elevilor notati in anii scolari 2011-2012, 2012-2013 si 2013-2014 de catre profesorii de la Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad", precum si ale unor persoane cu trasaturi asemanatoare acestora din urma.Ulterior, aceasta plansa fotografica a fost prezentata pentru recunoastere profesorilor.Dupa ce au analizat toate probele, judecatorii din Roman au decis ca profesorii sunt vinovati pentru ca nu au pus absente elevilor si ca au dat note de trecere acestora, cu toate ca elevii nu s-au prezentat la cursuri."In acelasi timp, desi erau inscrisi doar in mod formal la cursurile serale si nu frecventau sub nicio forma unitatea scolara, nu li s-au evidentiat in mod corespunzator in catalog absentele.", explica instanta.Judecatorii arata ca cel mai adesea prezenta la cursuri era extrem de redusa, 5-6 elevi, si doar in mod cu totul izolat, de regula la anumite teste sau la teze, dar nu in mod constant, prezenta era ceva mai numeroasa."Prezenta efectiva la orele de curs nu se regaseste, insa, in situatia absentelor, care ar induce in mod neverosimil concluzia ca absentele ar fi fost pur izolate, desi, in realitate, probele administrate atesta ca aceasta era practica curenta.", concluzioneaza magistratii.