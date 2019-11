Cazul Puiu Popoviciu: Statul roman ar putea cere chirie pentru cele 224 ha pe care au fost construite Mall Baneasa si Ambasada SUA

Donatia Mariei Bibescu

Este vorba de cele 224,6 de hectare care au facut obiectul infractiunilor din dosarul in care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, pentru frauda cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV).Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani.Pe terenul care trebuie sa revina in proprietatea statului este construita Ambasada SUA, mai multe centre comerciale, cum ar fi Mall Baneasa, Mobexpert, Brico Depot, Emag, Carrefour, Ikea, dar si un cartier de lux.Decizia in acest caz a fost luata in decembrie 2018, de judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, care a solutionat latura civila a acestui proces. Decizia nu este definitiva.Motivarea acestei sentinte a fost publicata in aceasta luna.Magistratul arata ca reprezentantii statului roman vor putea cere chirii in cazul cladirilor construite pe teren.Potrivit sentintei, terenurile au fost donate statului roman in 1929 de Maria Bibescu - fiica fostului domnitor Gheorghe Bibescu - cu o conditie, ca in zona sa se dezvolte doar activitati de invatamant superior agricol de medicina veterinara, dar si de cercetare stiintifica.," explica magistratul.," precizeaza judecatorul.Instanta atrage atentia ca sefii USAMV care administrau acest teren aveau doar un drept de folosinta asupra acestuia si nu trebuiau sa-l foloseasca pentru a se asocia cu firmele controlate de Puiu Popoviciu.incep cu incheierea contractului de asociere in participatiune - nr. 3440/2000 si continua cu actele ulterioare, pana la pierderea totala a dreptului de proprietate asupra terenului de catre USAMV Bucuresti, prin aducerea - ca aport - la capitalul social al Societatii Baneasa Investments SA," arata judecatorul.Concluzia: prin toate actiunile intreprinse de inculpati, s-a realizat o "improprietarire" a unor persoane fizice si juridice cu parti sau cu intregul bun aflat in discutie.Curtea de Apel Bucurestia a anulat toate actele juridice incheiate in legatura cu cele 224,6 hectare si a restabilit situatia anterioara asocieriii facute de USAMV cu firmele controlate de Puiu Popoviciu.," explica judecatorul cum trebuie sa se faca restituirea.Potrivit acestuia, reprezentantii statului roman trebuie sa decida ce se intampla cu constructile ridicate pe acest teren."Ramane la latitudinea statului roman pastrarea constructiilor si a celorlalte elemente existente in prezent pe teren, statul roman putand incasa chirii, redevente, toate fructele pe care le aduce bunul imobil respectiv.Statul roman poate gasi o forma de realizare a unei alte statiuni didactice necesara pentru practica studentilor de la USAMV si, prin aceasta, sa se realizeze scopul initial al terenului primit ca donatie," reaminteste instanta.Potrivit motivarii, persoanele fizice sau juridice care au cumparat sau inchiriat parti din acest teren, daca se considera pagubiti, se pot indrepta cu procese importriva celor care au incheiat actele juridice."Fiind vorba de o proprietate publica a statului roman, care a avut o anumita afectatiune direct legata de atributii in domeniul invatamantului superior agricol si de medicina veterinara, dar si de cercetare stiintifica, nu se poate face discutie de nicio alta institutie de drept civil sau drept procesual civil, cum ar fi buna-credinta a constructorilor, buna-credinta a cumparatorilor, buna-credinta a chiriasilor, concedentilor,," se arata in sentinta.Potrivit motivarii, instanta a sesizat Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), Oficiul European de lupta antifrauda al Uniunii Europene (OLAF) si DNA, cu privire la infractiunea de deturnare de fonduri europene referitoare la un proiect al Primariei Municipiului Bucuresti, privind zona de Nord a Municipiului Bucuresti.Acesta privea reabilitarea si amenajarea aductiunii de apa, preluare apa pluviala si apa menajera - canal, racordare la reteaua de gaze, racordare la reteaua electrica si constituirea de cai de acces si drumuri, precum si realizarea altor facilitati.In esenta, firmele implicate in aceasta cauza au donat mai multe terenuri Primariei Bucuresti, care a accesat fonduri europene pentru aceste lucrari.Cel mai important contract privea accesul la societatile si entitatile construite, edificate pe acest teren. Practic, au fost construite doua pasaje supraterane.," explica judecatorul.Curtea de Apel Bucuresti a mai decis si blocarea conturilor si a veniturilor lui Puiu Popoviciu de catre Fisc, pana cand restituie terenurile pe care a construit complexul Baneasa.In plus, instanta a decis sesizarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, institutie din cadrul Ministerului Justitiei, pentru luarea masurilor legale in vederea valorificarii bunurilor sechestrate si poprite precum si "", se mai arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.