Cum explica judecatorul Deliorga de ce l-a achitat rapid pe arhiepiscopul Teodosie, judecat pentru fraude europene

"Arhiepiscopia a bagat bani la Nazarcea"

"Reprezinta cel mult abateri de la legalitate"

Arhiepiscopia: Justitie dreapta

Aceasta este concluzia judecatorului Cristian Deliorga de la Curtea de Apel Constanta, care a decis achitarea lui Teodosie si a celorlalti cinci inculpati din dosarul Nazarcea. Hotararea nu e definitiva si poate fi atacata cu apel.Decizia a fost data pe 6 iunie si a fost motivata de Deliorga intr-un timp record. Motivul: saptamana aceasta, magistratul a fost numit judecator la CCR pentru un mandat de 9 ani, la propunerea PSD."Astfel, toate probele administrate in timpul cercetarii judecatoresti, respectiv declaratiile martorilor care se coroboreaza cu expertiza contabila efectuata in cauza conduc indubitabil la concluzia ca inculpatii Petrescu Teodosie (), Beca Stere, Malaxa Bogdan petrisor, Cojocaru Ciprian Ioan, Nadoleanu Gheorghe si Stefan Aurelian," explica Cristian Deliorga.Magistratul face trimitere la declaratiile mai multor martori care au lucrat pe ferma viticola de la Nazarcea si ale unor inspectori APIA.Potrivit DNA, inculpatii din acest caz ar fi prezentat documentele nereale la APIA, in care sustineau ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 ha), situate in zona denumita "Ferma 3" - Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanta), avand categoriile de folosinta "vii pe rod cu struguri pentru vin"/"vii pe rod cu struguri nobili pentru vin", in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi.Astfel, s-ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica (SAPS), totalizand 1.392.964 lei. APIA s-a constituit parte civila in acest caz cu prejudiciu de 1.392.964 lei.Cristian Deliorga arata in motivarea achitarii ca expertiza contabila judiciara dispusa si efectuata in timpul procesului a retinut ca in perioada 2010-2015 au fost utilizate in totalitate fondurile banesti - subventiile primite de la APIA pentru intretinerea culturilor de vita de vie de la ferma IAS Nazarcea, in valoare totala de 1.392.964 lei.Este evident ca Arhiepiscopia Tomisului a cheltuit sume de bani din fonduri proprii sensibil mai mari decat subventiile banesti obtinute de la APIA, deoarece acestea acopereau doar o parte din cheltuielile necesare," explica judecatorul.In plus, APIA Constanta cu ocazia platilor efectuate sau a controalelor pe teren nu a sesizat niciodata in perioada 2010-2015 neindeplinirea eco-conditionalitatilor si nu a facut constatari pentru nerespectarea GAEC-urilor () respectiv bunele conditii agricole si de mediu definite conform legislatiei nationale in vigoare."Fata de cele de mai sus este evident ca inculpatul Petrescu Teodosie nu a urmarit, nici un moment, obtinerea unor sume de bani, pe nedrept respectiv, subventiile APIA, in perioada anilor 2010 - 2016, fiind evidenta lipsa relei credinte, iar constatarile expertizei agricole efectuale la instructia penala, respectiv suprafata de vita de vie de la ferma Nazarcea, nu era exploatata in totalitate, existau goluri de plante, nu s-ar fi respectat noemele GAEC, iar cultura era invadata de buruieni,," conchide Cristian Deliorga.Judecatorul a mai dispus si ridicarea masurii asiguratorii a sechestrului, respectiv poprirea conturilor detinute de Teodosie Petrescu, persoana responsabila civilmente Arhiepiscopia Tomisului si persoana responsabila civilmente Asezamantul Monahal Sf. Apostol "Andrei".Dupa ce a primit vestea achitarii lui IPS Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului a transmis ca "sarbatoarea Inaltarii Domnului aduce tuturor bucuria inaltarii unei justitii drepte" si ca spera ca si Inalta Curte sa mentina decizia Curtii de Apel Constanta."Sarbatoarea Inaltarii Domnului aduce tuturor bucuria inaltarii unei justitii drepte. Pe fond, s-a demonstrat ca toti slujitorii Domnului si ceilalti inculpati au fost tarati pe nedrept intr-un proces. Pentru aceasta nu condamnam pe nimeni, ci ne rugam in continuare lui Dumnezeu, iertand pe cei ce au vazut infractiuni acolo unde nu e cazul.Arhiepiscopia Tomisului multumeste Curtii de Apel pentru ca a savarsit o judecata dreapta si nu s-a lasat influentata de presiunile exterioare actului de justitie. Avem incredere ca Inalta Curte va pastra aceasta sentinta de achitare a tuturor celor din dosar", au transmis reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului.