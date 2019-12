Curtea de Apel Bucuresti nu-i face pe plac lui Erdogan: Cererea de extradare a presedintelui Fundatiei Lumina a fost respinsa

Ziare.

Decizia nu e definitiva.Gursoy a fost adus de dimineata in fata instantei, pentru a participa la judecarea extradarii sale, solicitata de Ankara. Regimul Erdogan il acuza pe presedintele Fundatiei Lumina ca ar fi atentat la siguranta nationala a Turciei si ca ar fi colaborat cu Fetullah Gulen. Pe acesta din urma, regimul lui Erdogan il acuza pentru o presupusa tentativa de lovitura de stat din 2016.La ora 14:00, instanta a judecat cererea de extradare a lui Fatih Gursoy si a respins-o, a transmis News.ro. In consecinta,. Gursoy e in tara noastra din 2011 si are drept de sedere pana in 2022.Fundatia Lumina Institutii de Invatamant - al carui presedinte este Gursoy - are in Romania, potrivit site-ului propriu: doua licee teoretice de informatica (in Bucuresti si Constanta), doua scoli internationale (in Bucuresti si Oradea), scoli spectrum in Bucuresti, Constanta, Iasi, Cluj si Ploiesti, dar si un centru de educatie, o scoala de fotbal si un club sportiv.Zilele trecute, o profesoara de la Liceul International de Informatica a fost ridicata de la domiciliu, tot ca urmare a unei cereri de extradare formulate de autoritatile turce. Curtea de Apel Bucuresti a respins extradarea profesoarei.In urma cu un an, ziaristul turc Kamil Demirkaya de la Zaman Romania a fost retinut la Bucuresti, la cererea Ankarei, in scopul extradarii.Intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com, Fundatia Lumina Institutii de Invatamant sustine ca membrii sai sunt vanati de regimul Erdogan si ca spera ca autoritatile romane nu vor gira astfel de comportamente."Este inca un abuz al autoritatilor turce care continua sa ii vaneze peste tot in lume pe opozantii regimului dictatorial al lui Erdogan.Lumina Institutii de Invatamant respinge cu fermitate atitudinea autoritatilor de la Ankara care au inceput o adevarata vanatoare a reprezentantilor Scolilor Lumina, a caror activitate este legata doar de activitatea educationala.Ne exprimam de asemenea toata increderea in institutiile statului roman care respecta drepturile si libertatile cetatenilor", se arata in comunicatul citat.