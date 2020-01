De ce a fost condamnat la 5 ani de inchisoare soferul Touaregului care a lovit intentionat un Logan la fantana Miorita

Touaregul, confiscat

Imaginile, proba cheie

Au analizat minut cu minut accidentul

Dacia Logan a fost proiectata pe rampa de pamant ce acopera baza piciorului podului feroviar din zona - Foto: captura video Youtube/Alex Alex

"Atat m-a dus capul"

Momentul in care Touaregul acroseaza Dacia Logan - Foto: captura video Youtube/Alex Alex

Explicatiile lui Sanducu au fost respinse

"Lipsa de interes fata de vietile celor din masina"

De ce l-au condamnat la 5 ani

Circumstantele atenuante

"Evidentiaza lipsa sa de interes fata de vietile celor din autoturismul lovit".Aceasta este concluzia a doi judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti care l-au condamnat, pe 28 noiembrie, la 5 ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Asta dupa ce, in prima instanta, Tribunalul Bucuresti daduse o decizie de achitare.", explica instanta.Sanducu, denumit de tabloide drept "Smecherul cu Touareg", nu are voie sa mai conduca un autovehicul pe o perioada de cinci ani, dupa ce iese din inchisoare, fiindu-i confiscat si autoturismul Volkswagen Touareg.De asemenea, el trebuie sa plateasca 14.000 de euro catre soferul Daciei Logan (4.000 de euro), doi pasageri ai autoturismului (fiecare cate 3.000 de euro) si un pieton care trecea prin zona si era cat pe ce sa fie lovit (4.000 de euro)."Sunt supuse confiscarii speciale bunurile care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor", este paragraful din lege in baza caruia judecatorii au confiscat masina.Pana la plata acestei sume, judecatorii au pus sechestru pe o casa si un teren care ii apartin soferului.", explica judecatorii de ce l-au condamnat la o pedeapsa cu executare in penitenciar.a analizat motivarea acestei sentinte.In primul rand, instanta trebuia sa elucideze daca Iulian Serban Sanducu a avut intentia de a acrosa Dacia Logan sau daca impactul s-a produs accidental, din neatentie.Potrivit Curtii de Apel Bucuresti, in stabilirea vinovatiei lui Iulian Serban Sanducu, "extrem de relevante" au fost imaginile surprinse de camera video montata deasupra bordului autoturismului de catre unul dintre soferii care circula in spatele celor doi.Imaginile au fost postate pe site-urile www.trafictube.ro si www.youtube.com. Inregistrarea a fost vizualizata in sedinta publica de catre instanta.Pe langa acestea, au fost avute in vedere declaratiile pasagerilor din Logan, ale altor soferi care erau in trafic, ale politistilor, o parte din concluziile din doua rapoarte de expertiza criminalistica si procesele-verbale realizate de politisti la fata locului."Curtea apreciaza ca probele administrate in cauza releva fara putinta de tagada ca inculpatul Sanducu Iulian-Serban a efectuat in mod voluntar manevra de virare brusca spre dreapta a autovehiculului pe care-l conducea, cu intentia vadita de a acrosa autovehiculul Dacia Logan si de a-l proiecta in afara spatiului carosabil", conchid judecatorii.Judecatorii au analizat minut cu minut inregistrarea si modul in care Sanducu a condus Touaregul pana a lovit Dacia Logan. In primul rand, a fortat soferul Daciei sa se mute de pe banda a treia, pe banda a doua.Imediat dupa ce aceasta a fost eliberata, in momentul in care ajunge in paralel cu Loganul, desi nu are niciun obstacol in fata, Sanducu franeaza brusc, aprinzandu-se imediat luminile de avarie, dupa care, fara a semnaliza, vireaza violent, nejustificat, in directia autoturismului Dacia, acrosandu-l direct cu partea dreapta spate in partea stanga fata."Se observa, asadar, ca toate actiunile efectuate de catre inculpatul Sanducu Iulian-Serban in momentele premergatoare coliziunii sunt realizate cu scopul de a-l determina pe celalalt conducator auto sa schimbe banda de circulatie si pentru a ajunge intr-o pozitie care sa-i permita sa loveasca autoturismul Dacia Logan de o maniera violenta, apta sa provoace scoaterea acestuia de pe carosabil.Raportat la aceste aspecte, este exclusa ipoteza unei simple erori de manevrare a autoturismului comise de catre inculpat, astfel cum acesta a sustinut", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Relevante au fost si declaratiile soferului Daciei Logan, care a relatat ca in momentul in care l-a intrebat pe Sanducu, imediat dupa accident, de ce a procedat asa, acesta a raspuns "Atat m-a dus capul", ceea ce, in opinia judecatorilor, "denota caracterul voluntar al actiunilor sale"."Totodata, imaginile surprinse de camera de filmat montata pe bordul autoturismului condus de catre martorul A.L.A. sunt edificatoare din perspectiva caracterului voluntar si constient al manevrei efectuate de inculpat si care a avut ca rezultat acrosarea autoturismului Dacia Logan, fiind evident chiar si pentru persoane fara cunostinte tehnice de specialitate ca inculpatul Sanducu Iulian-Serban a actionat cu scopul de a lovi acest autoturism si de a-l scoate de pe carosabil.Independent de aspectele retinute in cuprinsul celor doua rapoarte de expertiza criminalistica intocmite in cauza, imaginile care surprind coliziunea dintre cele doua autoturisme si momentele imediat premergatoare acesteia sunt suficiente pentru a elimina orice indoiala cu privire la pozitia subiectiva a inculpatului in raport de evenimentul rutier in care a fost implicat in data de 4 iulie 2015", explica judecatorii.Magistratii au respins explicatiile lui Sanducu facute in timpul procesului. Astfel, initial, acesta a sustinut ca intentia sa a fost aceea de a schimba banda de circulatie, intrucat dorea sa opreasca la statia Petrom, situata imediat dupa podul de cale ferata din zona Baneasa, pentru a-si cumpara tigari (Judecatorii noteaza insa ca acesta renuntase la fumat de aproximativ 6 luni, asa cum Sanducu insusi a declarat cu ocazia dezbaterii propunerii de arestare preventiva - n.red.) si o sticla de apa pentru fiica sa, motiv pentru care a tras de volan spre dreapta fara a se asigura, acrosand autoturismul marca Dacia Logan si proiectandu-l in afara carosabilului.Ulterior, Sanducu a declarat ca, fiind cuprins de un sentiment de revolta din cauza unei manevre inexplicabile a soferului de Logan, s-a gandit ca cel mai potrivit ar fi sa opreasca autoturismul, astfel incat sa-l determine si pe celalalt conducator auto sa opreasca, pentru a purta o discutie cu acesta despre manevra de franare.Astfel, dupa ce autoturismul Dacia Logan a schimbat banda de deplasare, trecand pe banda a doua, inculpatul a marit viteza de deplasare, intentionand sa depaseasca autoturismul si apoi sa vireze pe banda a doua, in fata acestuia, iar in momentul efectuarii acestei manevre nu s-a asigurat corespunzator, astfel ca a acrosat cu roata din dreapta spate autoturismul Dacia Logan."Chiar si daca versiunea prezentata de catre inculpat ar corespunde adevarului, Curtea retine ca este de domeniul evidentei ca, avand in vedere viteza de deplasare a celor doua autoturisme si traficul intens din zona respectiva, acesta avea reprezentarea faptului ca manevra de schimbare a benzii de circulatie si oprirea brusca a autovehiculului cu scopul de a determina oprirea autoturismului Dacia Logan nu ar fi putut fi efectuata in conditii de siguranta si ar fi fost de natura sa puna in pericol grav participantii la trafic, producerea unei coliziuni intre cele doua autoturisme fiind iminenta", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Magistratii au explicat ca forma de vinovatie cu care Sanducu a actionat in acest caz este cea a unei intentii indirecte.Barbatul ar fi avut reprezentarea faptului ca, in urma coliziunii intentionate cu Loganul, viata celor din autoturism este pusa in pericol. Faptul ca rezultatul letal nu s-a produs reprezinta o chestiune independenta de vointa lui Sanducu, datorandu-se exclusiv hazardului.Asadar, atitudinea inculpatului Sanducu Iulian-Serban, concretizata in lovirea voluntara a autoturismului in care se aflau partile civile C.F., C.I. si C.A., evidentiaza lipsa sa de interes fata de vietile acestora, pozitie psihica specifica formei de vinovatie a intentiei indirecte, intrucat, desi nu exista date ca a urmarit uciderea victimelor, a prevazut si a acceptat aceasta posibilitate", conchid judecatorii.Atunci cand a stabilit pedeapsa de 5 ani de inchisoare, Curtea de Apel Bucuresti a avut in vedere mai multe criterii. Sigur, cel mai important a fost cel dat de gravitatea infractiunii de tentativa de omor, fiind vorba de o infractiune indreptata impotriva celui mai important drept al omului, dreptul la viata, care este un drept esential, fundamental, ce constituie conditia exercitarii celorlalte drepturi garantate.In plus, au contat faptul ca infractiunea a fost facuta intr-un loc public si in conditii de trafic intens, numarul relativ mare de persoane vatamate si modalitatea concreta de savarsire a faptei.", explica instanta."Este greu de stabilit care a fost mobilul inculpatului la momentul savarsirii faptei, probabil fiind vorba despre o actiune pur instinctuala, o explozie de furie necontrolata, nejustificata si inexplicabila (mai ales avand in vedere profesia inculpatului de controlor de trafic aerian, care presupune stapanire de sine), concretizata in lovirea autoturismului condus de partea civila C.F., fapta care putea produce consecinte tragice.Pe parcursul procesului penal, inculpatul Sanducu Iulian-Serban a avut o atitudine nesincera, dand declaratii oscilante si incercand sa acrediteze ideea ca a acrosat in mod accidental autoturismul condus de partea civila C.F., aspect contrazis de probatoriul administrat in cauza", mai explica magistratii.Aspectele pozitive: este o persoana integrata in societate, cu studii superioare, avand profesia de controlor de trafic aerian, nu este cunoscut cu antecedente penale si are in intretinere un copil minor."Totodata, in procesul de individualizare a pedepsei, Curtea nu poate ignora caracterul spontan al faptei, savarsita fara o pregatire prealabila, dar si faptul ca nu a produs consecinte asupra integritatii fizice a persoanelor vatamate, acestea suferind exclusiv o trauma psihologica, a carei importanta bineinteles ca nu poate fi minimalizata", mai explica instanta.