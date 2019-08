De ce au pierdut politistii primul proces deschis trupei "Parazitii" pentru melodia "Antimilitie"

Ce i-a suparat pe politisti

Aceasta ar fi pe scurt explicatia Tribunalului Bucuresti, care a respins ca inadmisibila cererea SNAP ca trupa "Parazitii" sa stearga melodia "Antimilitie" de pe canalul YouTube si din spatiul online, iar membrii trupei sa nu mai posteze in mediul online aceasta piesa, fragmente din ea sau orice comentariu, referire, cu privire la versurile melodiei.Asa ca, in prima faza a procesului, artistii Catalin Stefan Ion, cunoscut ca, Ionut Bogdan Pastaca, pe numele de artist, si Petre Udrea, aka, precum si casa de discuri, au primit castig de cauza din partea instantei, iar politistii trebuie sa le plateasca cheltuieli de judecata in valoare de 2.500 de lei. Suma reprezinta onorariul avocatului.SNAP a contestat decizia, potrivit portalului instantelor. Din punct de vedere juridic, procesul deschis de SNAP era o ordonanta presedintiala, dosar care se judeca cu celeritate.Solicitarea de stergere a melodiei ar fi fost facuta provizoriu, pana la solutionarea unui alt caz. Cel in care SNAP cere daune de 100.000 de euro de la trupa Parazitii, precum si obligarea la scuze publice si stergerea definitiva a piesei. Dosarul nu a primit termen de judecata, potrivit portalului instantelor. Potrivit cererii de chemare in judecata, SNAP sustine ca, in urma publicarii melodiei, prin versurile si rimele folosite, se genereaza si se urmareste discreditarea politistilor si implicit a intregii structuri a MAI, cat si a familiilor acestora, dar si mai grav, incitarea clara a publicului la discriminare, ura si violenta impotriva acestei categorii socio-profesionale, creandu-se o psihoza in randul celor care acceseaza mediul online.," s-au plans politistii.SNAP arata ca cererea a fost facuta in numele celor 8.000 de membri pe care-i reprezinta si pentru apararea onoarei a peste 65.000 de politisti activi din Romania.," spun politistii.Ei arata ca numarul persoanelor abonate la canalul de YouTube al Parazitilor este in continua crestere, la data solicitarii fiind peste 477.000 de abonati, crescand in medie cu 2.000 de persoane/zi."Daca n-ai imaginatie, fa-te politist/ N-ai facut nimic in viata, fa-te politist," sunt primele versuri ale melodiei "Antimilitie".Cantecul are mai multe versuri ironice: "A venit militica umflat de pufuleti,/ Era unu singur da' zici ca era tripleti", sau "Bai, lingau convins, daca n-ai nici-un vis, fa-te politist,/ Daca nu ti se mai scoala, fa-te politist".Totusi, ce i-a deranjat pe politisti a fost faptul ca melodia contine si versuri triviale, imposibil de reprodus, in care sunt amintiti membrii familiilor.Avocatul trupei "Parazitii" a ridicat mai multe exceptii, printre care si cea a lipsei capacitatii civile a SNAP de a promova actiuni civile avand ca obiect interzicerea difuzarii unei opere artistice, aratand ca scopul constituirii sindicatului este limitat la raporturile juridice de munca, neavand drepturi ce privesc difuzarea unei opere artistice.Cenzura de orice fel este interzisa, potrivit Constitutiei, iar actiunea politistilor ar viza chiar cenzurarea unei opere artistice, fapt ce determina caracterul inadmisibil al cererii, a explicat avocatul."Parazitii" au explicat ca opera artistica a carei difuzare se solicita a fi interzisa nu aduce atingere nici vietii particulare a persoanei si nici dreptului la propria imagine.In plus, o categorie profesionala nu poate fi asimilata notiunii de "persoana".Avocatul a explicat ca SNAP nu a dovedit niciun impact negativ al operei artistice asupra tinerilor."Melodia vizeaza acea categorie de politisti care a copiat comportamentul militianului comunist, care nu merita acest statut si care exercita autoritatea statului intr-un mod nedemn", conchide acesta.Tribunalul a motivat ca SNAP este o organizatie constituita in scopul apararii drepturilor membrilor sai activi, in baza unei imputerniciri primite de la acestia, conform dispozitiilor legale si statutare in vigoare.Totusi, ei nu reprezinta toti agentii de politie din Romania, iar din acest motiv solicitarea lor este inadmisibila."Invocarea incalcarii unor drepturi personal nepatrimoniale, prin difuzarea in mediul online a piesei muzicale, drepturi care ar viza intregul corp profesional al agentilor de politie aflati in subordinea MAI si care ar impune oprirea temporara a transmiterii acesteia, este de natura a impune verificarea unor conditii de reprezentativitate si procedibilitate, pe de o parte, incompatibile cu procedura de fata, si pe de alta parte de natura sa configureze clar ipoteza neindeplinirii conditiei speciale de admisibilitate a unei astfel de cereri", conchide Tribunalul Bucuresti.