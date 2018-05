Ce se intampla cand dai statul in judecata: Administratia Strazilor e obligata sa plateasca daune morale pentru o denivelare de asfalt

Accidentul

Ce a constatat Politia

Procesul, pas cu pas

A solicitat daune morale de 10.000 de euro

Concluziile expertizei tehnice

Motivarea magistratilor

Politistul a sesizat ca denivelarea nu era semnalizata

Nu a dovedit paguba materiala

Ziare.

com

Decizia in premiera a fost luata de Judecatoria Sectorului 5, pe 23 februarie, dupa aproape trei ani de procese. Luna aceasta, Administratia Strazilor a declarat apel, iar cazul s-a mutat la Tribunalul Bucuresti.Prezentarea acestui caz este facuta din motivarea deciziei Judecatoriei Sectorului 5.Totul incepe pe 18 august 2013, in jurul orei 20:30, atunci cand Marius P. isi conducea motocicleta pe bulevardul Eroilor Sanitari din Bucuresti. La un moment dat, motocicleta a rulat peste o denivelare aflata in carosabil si a intrat in voblaj - trepidatii ale rotii din fata. In acel moment, barbatul a pierdut controlul ghidonului, iar motocicleta a alunecat intr-o parte.In cadere, vehiculul a presat piciorul stang, fapt care a determinat ruperea acestuia. A urmat apoi o interventie chirurgicala, finalizata cu un repaus obligatoriu de 6 saptamani de la operatie.Agentul de la Serviciul Accidente Rutiere a aratat in procesul-verbal de cercetare la fata locului ca era vorba de un drum drept, in zona producerii accidentului existau semafoare, precum si indicatoarele de circulatie cu semnificatiileLimita maxima de viteza pe sectorul de drum este de 60 km/h, marcajele erau vizibile, indicatoarele erau de asemenea vizibile, insa in carosabil a fost constatata o denivelare cu dimensiunile 3,40 m x 2m.In continuare, agentul a constatat ca partea carosabila era uscata, accidentul s-a produs noaptea, in conditii de vizibilitate buna, iar motocicleta prezenta avarii la semnalul stang spate, scarita pilotului pe partea stanga, schimbatorul de viteze, capacul alternativ si ghidon. S-a mai constatat ca pe carosabil exista urme de franare in lungime de 4 m, care incep din dreptul imobilului aflat la nr. 2, si se continua cu urme de zgariere in lungime de 14,70 m.Dupa ce a terminat cu problemele medicale, Marius a decis, in august 2016, sa cheme in judecata institutiile pe care le-a considerat vinovate pentru prejudiciul suferit:despre care a aratat ca avea obligatia sa mentina in stare corespunzatoare drumurile aflate in grija Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti;care ar fi avut obligatia sa semnalizeze corespunzator si sa inlature orice obstacol aflat pe partea carosabila.Practic, Marius a explicat ca i s-a creat un prejudiciu constand in vatamarea corporala. Barbatul a reclamat pasivitatea institutiilor in a inlatura denivelarea. Barbatul a solicitat despagubiri materiale in cuantum de 5.000 de lei, daune morale de 10.000 de euro si plata cheltuielilor de judecata."Fapta ilicita consta intr-o inactiune si anume aceea de a nu inlatura denivelarea de pe carosabil, iar prejudiciul suferit consta in traumatismul grav la membrul inferior stang, fapt ce a dus la interventia chirurgicala finalizata cu un repaus obligatoriu de 6 saptamani de la operatie", arata acesta.Cererea a fost argumentata in baza mai multor articole din Codul Civil, OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si OUG nr. 192/2002 privind circulatia pe drumurile publice.In primele intampinari depuse, DRDP Bucuresti a sustinut ca drumul pe care s-a produs accidentul nu se afla in administrarea acesteia, iar Primaria Sectorului 5 a aratat cu degetul catre Administratia Strazilor Bucuresti, institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei.Chemata parte in proces, Administratia Strazilor a solicitat respingerea cererii, motivand ca pretentiile reclamantului nu sunt sustinute de dovezi concludente care pot duce la angajarea raspunderii civile si a cerut o expertiza tehnica.Expertiza tehnica a aratat ca starea de pericol care a determinatJudecatoria Sectorului 5 a aratat ca administrarea retelei principale de strazi, intre care figureaza si Bulevardul Eroilor, a fost stabilita in sarcina Administratiei Strazilor, in baza unei hotarari din 2008, date de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Administratia Strazilor este administratorul drumului public "care raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii"."Fapta ilicita a paratei Administratia Strazilor consta in nesocotirea obligatiei de intretinere, reparare si asigurare a starii normale de folosire a arterei de circulatie - Bulevardul Eroilor, prin aceea ca nu s-a asigurat ca eventualele reparatii ori interventii asupra carosabilului au redat folosinta proprie a acestuia, prin aceasta intelegand atat inlaturarea oricaror obstacole sau denivelari de natura a pune in pericol participantii la trafic, cat si semnalizarea corespunzatoare a sectoarelor din carosabil cu potential periculos", au explicat magistratii.Judecatorii au citat din raportul de constatare efectuat de politisti la fata locului, din care rezulta nu doar ca pe 18 august 2013 (data producerii accidentului) in carosabil a fost constatata o denivelare cu dimensiunile 3,40 m x 2m, dar si ca aceasta denivelare nu era semnalizata.Asta deoarece in procesul verbal au fost mentionate numai indicatoarele de circulatie cu semnificatiile, "iar nu si cele specifice semnalizarii lucrarilor edilitare si de ocolire a acestora".Instanta a respins acordarea de daune materiale, deoarece Marius nu a depus dovezi privind cheltuielile facute cu tratamentul medical si cu reparatia motocicletei.Prejudiciul moral insa a fost dovedit prin actele medicale depuse in proces. "Prin vatamarea integritatii fizice si a sanatatii a presupus suferinte fizice, cat si, pe de alta parte, restrangerea posibilitatii acestuia de viata familiala si sociala normala, cata vreme recuperarea medicala a presupus imobilizarea timp de 6 saptamani si tratament medicamentos, ceea ce concretizeaza prejudiciul de natura morala suportat in cauza", au aratat magistratii."Daca in privinta daunelor materiale instanta a retinut ca valoarea acestora nu a fost probata, in privinta daunelor morale instanta apreciaza, in lipsa unor repere oferite de reclamant referitoare la castigul din munca de care a fost lipsit sau pe care a fost impiedicat sa il dobandeasca prin efectul pierderii sau reducerii capacitatii sale de munca, ca acordarea unei despagubiri in suma de 1.000 euro reprezinta o reparatie echitabila", a motivat Judecatoria Sectorului 5 daunele morale de 1.000 de euro.