Dosarul Transalpina: Cum i-a salvat o decizie CCR pe Nelu Iordache si directorii de la Drumuri si Poduri

Cum s-a ajuns aici

Acuzatia de abuz in serviciu, "lovita" de CCR

Infractiunea, redefinita

Tribunalul: Au incalcat fisa postului

Concluzia finala

Ziare.

com

Prejudiciul in acest caz, estimat in 2014 de Compania Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNANDR) la suma de 22.849.267,12 de lei, a fost recuperat in timpul anchetei, la solicitarea procurorilor DNA.Un dosar in care principalele acuzatii ale procurorilor DNA au fost cele de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.Cum au picat acestea? Sa le luam pe rand.Potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti, judecatorii au constatat ca infractiunile de fals intelectual in forma continuata si uz de fals in forma continuata in cazul a trei dintre directorii DRDP Craiova s-au prescris si au incetat procesul penal. O decizie similara a fost data in cazul companiei Romstrade, dupa ce magistratii au constatat ca acuzatia de fals in inscrisuri sub semnatura privata s-a prescris.Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi consultata pe portalul instantelor. In cazul a cinci dintre directorii DRDP Craiova, Curtea de Apel Bucuresti a decis achitarea, in baza prevederii ca "fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege."Acuzat de instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fapte de care erau acuzati directorii DRDP Craiova, Nelu Iordache a fost achitat in baza articolului potrivit caruia "fapta nu exista."Principala acuzatie a procurorilor DNA din acest dosar era insa cea de abuz in serviciu, pentru care au fost judecati directorii DRDP Craiova. Milionarul Nelu Iordache si compania Romstrade erau acuzati de instigare la abuz in serviciu.Aceasta infractiune "a picat" din faza de fond a procesului, la Tribunalul Bucuresti. In decembrie 2017, judecatorul a decis achitarea celor inculpati in baza celebrei decizii CCR 405/2016."Fapta nu este prevazuta de legea penala," a fost motivarea instantei.Curtea Constitutionala a decis, pe 15 iunie 2016, ca in definitia abuzului in serviciu, sintagma "indeplineste in mod defectuos" trebuie interpretata prin "indeplineste cu incalcarea legii". Prin "lege" intelegandu-se doar legi, ordonante simple si ordonante de urgenta. Nu si daca functionarul incalca reglementari secundare: hotarari de guvern, fisa postului, ordin ministerial, ordin de prefect, caiet de sarcini etc.In momentul in care CCR a dat aceasta decizie, dosarul Transalpina era pe rolul instantelor de aproape 2 ani, rechizitoriul in acest caz a fost emis in mai 2014.Iata minuta si sedintele de judecata de la Tribunalul Bucuresti, pe portalul instantelor. Tribunalul Bucuresti a explicat ca, prin decizia 405/2016, infractiunea de abuz in serviciu a fost practic redefinita de CCR.In cazul functionarilor trimisi in judecata, instanta a constatat ca acestia au incalcat atributii de serviciu, dar nu si prevederile unei legi.De exemplu, doi dintre dirigintii de santier au confirmat mai multe lucrari, desi acestea nu erau in integralitate executate.," explica Tribunalul Bucuresti.Judecatorii au respins sustinerea Ministerului Public, in sensul ca dirigintii de santier au incalcat prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Motivarea: intrucat actul normativ mentionat se refera la calitatea in constructii, "ori in cauza nu s-a sustinut si nici nu s-a dovedit ca lucrarile executate ar fi fost de proasta calitate."In cazul altor sefi din cadrul DRDP Craiova, instanta precizeaza ca acuzatiile aduse acestora vizau faptul ca acestia au avizat/au vizat/au confirmat/au certificat lucrari fictive, avand drept consecinta prejudicierea CNANDR prin plata unor lucrari neexecutate.Potrivit judecatorilor, li se cerea unor persoane ce nu erau specialisti in domeniul constructiilor sa verifice pe teren conformitatea executarii lucrarilor cu situatiile prezentate."Activitatea de vizare/avizare/confirmare/certificare pe care o indeplineau acesti inculpati privea doar latura financiar-contabila, respectiv daca plata putea fi efectuata din punct de vedere al alocatiilor (creditelor) bugetare, adica daca existau in buget sume alocate pentru plata solicitata, respectiv daca suma se incadra in prevederile contractuale, pentru a nu se depasi valoarea contractului etc., astfel ca nu era obligatia acestora sa sesizeze eventuale neconcordante intre lucrarile executate si cele pentru care se solicita confirmarea. In caz contrar, nu ar mai fi fost nevoie de dirigintii de santier."Concluzia Tribunalului:in sensul deciziei Curtii (In acest caz, tribunalul explica si ca, daca nu s-a retinut fapta de abuz in serviciu pentru directorii DRDP Craiova, nici faptele de instigare la abuz in serviciu in cazul lui Nelu Iordache nu pot fi retinute. De altfel, din actele dosarului, judecatorul a aratat ca nu exista probe din care sa rezulte ca Nelu Iordache i-ar fi determinat pe functionarii statului sa aiba o anume conduita care sa fie contrara legii, iar acestia intocmeau situatiile de lucrari ca o parte din conduita convenita in cadrul derularii contractului.De altfel, nu exista nicio dovada ca Mircea Nicolae Dorel, Nelu Iordache sau Romstrade au determinat pe ceilalti inculpati sa aiba o anume conduita care sa fie contrara legii. Faptul ca se intocmeau situatii de lucrari ce se cereau a fi confirmate si avizate de angajatii DRDP Craiova face parte din conduita convenita in cadrul derularii contractului si nu poate fi asociata cu o instigare la o fapta prevazuta de legea penala.De asemenea, solicitarile constructorului de a-i fi confirmate si vizate lucrarile nu pot fi privite ca fiind altceva decat manifestarea fireasca a drepturilor contractuale ale acestuia, fiind evident ca interesul oricarei societati comerciale fiind acela de a obtine finantare pentru continuarea activitatii sale.In orice caz, instanta apreciaza ca nu exista niciun temei pentru a se retine savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu de catre Mircea Nicolae Dorel sau Romstrade, cu atat mai putin cea de instigare la instigare la abuz in serviciu de catre Nelu Iiordache," concluzioneaza Tribunalul Bucuresti.Milionarul Nelu Iordache este judecat in mai multe dosare de coruptie, instrumentate de DNA, dar acesta este primul caz in care justitia a dat o decizie definitiva.