Fratii Micula trebuie sa plateasca statului roman cheltuieli de 4,5 milioane de euro, dupa ce au pierdut procesul

"Statul roman a castigat la finalul saptamanii cel de-al doilea proces intentat de reclamantii loan Micula, Viorel Micula si cele 10 societati din grupul controlat de acestia la Curtea de Arbitraj International a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, prin care au cerut Romaniei despagubiri de 2,36 miliarde euro.Tribunalul international a stabilit, totodata, ca reclamantii trebuie sa plateasca Romaniei cheltuielile de arbitraj in procent de 75%, respectiv suma aproximativa de 4,5 milioane euro, la care se vor calcula dobanzi de 2,91% pe an pana la plata integrala a sumei datorate", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, familia Micula a sustinut ca, in special dupa aderarea la Uniunea Europeana in anul 2007, Romania a permis si facilitat existenta si dezvoltarea unor importante piete negre in domeniul producerii de produse alcoolice, nu a aplicat legislatia fiscala care permitea colectarea taxelor si impozitelor in domeniul producerii alcoolului si au fost impuse modificari unilaterale ale contractelor de exploatare a apei minerale (de catre Societatea Nationala a Apelor Minerale) care au condus la cresterea costurilor pentru extragerea acesteia.In urma apararilor formulate de reprezentantii avocatiali ai Romaniei, tribunalul arbitral a constatat ca Romania nu si-a incalcat obligatia de a asigura un tratament corect si echitabil si obligatia de protectie deplina si securitate a investitiei reclamantilor."Trebuie precizat ca obiectul acestui litigiu reprezinta o speta total diferita fata de primul proces intentat de familia Micula si castigat de reclamanti in urma cu sase ani. Principala critica formulata in primul diferend viza facilitatile fiscale acordate de statul roman si apoi eliminate sau reduse.Curtea de arbitraj a retinut atunci ca Romania a redus in mod justificat facilitatile acordate admitand ca aderarea Romaniei la Uniunea Europeana era de interes national. Totusi, Curtea a decis in 2013 definitiv impotriva Romaniei, motivand ca principiul Tratamentului Corect si Echitabil a fost incalcat sub doua aspecte.Plata despagubirilor decise de Curtea de Arbitraj in urma cu sase ani a fost efectuata la finele anului trecut, cand au fost astfel deblocate conturile unor institutii ale statului roman pe care reclamantii le-au blocat in vederea executarii creantelor", se precizeaza in comunicatul MFP.Romania a fost aparata in cadrul arbitrajului de un consortiu format din firmele de avocatura "Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP" din Bucuresti si "LALIVE" din Geneva, Elvetia.