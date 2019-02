Gadea, Ciuvica si Antena3 pierd un proces cu Aliodor Manolea si trebuie sa-i plateasca daune morale

Ziare.

com

Sentinta a fost data de Tribunalul Bucuresti pe 15 februarie, la capatul unui proces care a durat trei ani. Potrivit portalului instantelor, Antena3, Mihai Gadea si Mugur Ciuvica sunt obligati sa publice hotararea judecatoreasca, la momentul ramanerii definitive, in 3 (trei) ziare de circulatie nationala.Nu este pentru prima data cand psihologul Aliodor Manolea, autorul conceptului "Flacara violet", castiga un proces cu Antena3, Gadea si Ciuvica. Tribunalul Bucuresti a decis, in decembrie 2015, ca postul de televiziune si cei doi sa-i plateasca suma de 10.000 de euro.Curtea de Apel a admis insa apelurile si a respins cererea lui Aliodor Manolea.In martie 2014, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat postul Antena3 pentru ca l-au catalogat drept "vrajitor" pe Aliodor Manolea, despre care mass-media a scris in repetate randuri ca l-ar fi ajutat pe Traian Basescu sa castige al doilea mandat cu ajutorul unor puteri supranaturale.