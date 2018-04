Inalta Curte a finalizat procesul in care sunt judecati secretarul Camerei Deputatilor, Mircea Draghici, si fostul presedinte al CJ Arges, Constantin Nicolescu

Acuzatiile procurorilor DNA

Ziare.

com

Magistratii au audiat azi ultimii trei inculpati in dosar, edili din judetul Arges: Iatagan Constantin, primar al comunei Suici, Alexandru Cristescu, primar al comunei Malureni, si pe Cernatescu Gheorghe, primar al comunei Cuca. La finalul audierii, mai multi avocati au pus concluzii pe schimbarea incadrarii juridice.Inalta Curte a constatat ca cercetarea judecatoreasca a fost finalizata. Dosarul este pe rolul ICCJ din 23 noiembrie 2015. Judecatorii au decis ca de la ora 12:30, procurorul DNA si avocatii sa sustina pledoariile finale. Pentru ca sunt foarte multi inculpati, dezbaterile vor continua pe 17 aprilie 2018, de la ora 09:00.Mircea Draghici este la al treilea mandat de deputat in Parlamentul Romaniei si ocupa in prezent functia de secretar al Camerei Deputatilor.Potrivit procurorilor, Nicolescu si-ar fi folosit influenta conferita de functiile publice si politice detinute in scopul de a ajuta un magistrat sa ocupe o functie de conducere intr-o instanta, pe alte criterii decat cele ale competentei profesionale.De asemenea, acuza DNA, in contextul in care, la nivel national, regional, judetean, s-au elaborat Planul National de Dezvoltare Rurala, Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia, respectiv Programul Operational Multianual al judetului Arges si era necesar ca si autoritatile locale sa isi planifice si sa isi stabileasca obiectivele de dezvoltare a comunitatii locale pentru perioada 2007-2013, Constantin Nicolescu, in baza intelegerii cu Mircea Draghici, a identificat si pus in aplicare un mecanism fraudulos prin care au fost incheiate contracte de servicii de consultanta si elaborare strategii de dezvoltare locala de autoritatile publice locale cu o anumita entitate - SC European Project Consulting SRL Bucuresti - in care era interesat Draghici Mircea Gheorghe, in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru entitatea respectiva si pentru acesta din urma, cu consecinta producerii unui prejudiciu in bugetul unitatilor administrativ teritoriale.Acest lucru a fost posibil prin indeplinirea necorespunzatoare, de catre Constantin Nicolescu, a atributiilor de serviciu derivate din functia de presedinte al Consiliului Judetean Arges sau prin determinarea inculpatilor, primari ai unor comune de pe raza judetului Arges, sa isi indeplineasca necorespunzator atributiile de serviciu circumscrise alocarii fondurilor banesti pentru unitatile administrativ teritoriale respective si, respectiv, achizitiilor de servicii realizate de autoritatea publica locala.Infractiunile ce ar fi fost savarsite de acuzati au determinat producerea unui prejudiciu in cuantum total de 944.110,92 lei, reprezentand paguba adusa celor 35 de unitati administrativ teritoriale comunale, Consiliului Judetean Arges si Agentiei de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a judetului Arges, suma ce reprezinta totodata si un folos material obtinut in mod necuvenit de SC European Project Consulting SRL Bucuresti.