Manelistul Dani Mocanu a fost trimis in judecata pentru melodia "Curwa", care incita la ura impotriva femeilor (Video)

Este vorba despre o ancheta fara precedent in Romania. In cazul in care este gasit vinovat pentru aceasta infractiune, incitarea la ura sau discriminare, manelistul risca inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda."La data de 27 aprilie 2019, inculpatul a incarcat pe platforma onine Youtube un videoclip filmat si montat anterior, prin intermediul caruia a instigat publicul larg la ura si discriminare impotriva femeilor.La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul inregistra peste 18 milioane de vizualizari si a generat venituri de aproximativ 24.000 de dolari, ce au constat in drepturi de publicitate aferente videoclipului," acuza procurorii.Este vorba de melodia "Curwa", care contine mai multe versuri jignitoare la adresa femeilor.Elocvent este refrenul: "Curva daca-ti iei, s-o tii in locul ei,/ Sa n-o lasi sa gandeasca, sa-i pui stop la idei,/ Sa nu ii dai valoare, decat ca la un caine,/ N-o duce la restaurant, tine-o in cas', pe paine."Dosarul a fost trimis la Judecatoria Pitesti.Este al doilea dosar in care Dani Mocanu a fost trimis in judecata. Manelistul mai este acuzat intr-un dosar, trimis in instanta in martie 2018, ca ar fi condus, impreuna cu alte persoane, o retea de prostituate de lux.Acuzatiile din acest caz: constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani.I.S.