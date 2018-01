O femeie a primit 10 mii de lei despagubire de la supermarket, dupa ce si-a fracturat un deget din cauza unei pungi

Ziare.

com

Punga, cumparata din magazinul respectiv, i s-a rupt in momentul in care se afla langa casa de marcat. Un produs din punga i-a cazut pe picior si i-a fisurat un os la un deget, informeaza ProTV."Punga fiind bineinteles o punga din aia de plastic de 30 de bani s-a rupt si unul dintre obiectele respective, era vorba de ceva congelat, i-a cazut pe picior si i-a fisurat un os la un deget", a declarat avocatul Gheorghe Piperea.Femeia a stat mai multe saptamani acasa cu piciorul in ghips si apoi a cerut despagubiri in instanta. Initial a pierdut, dar a castigat la apel, unde avocatul a invocat legile privind protectia consumatorului, care scutesc reclamantul si de taxa de timbru.Comerciantul a fost obligat sa-i plateasca femeii o despagubire de 10.000 de lei.Avocatul Gheorghe Piperea ne sfatuieste ca, in cazul in care suferim un accident in locuri publice, nu trebuie sa renuntam sa cerem daune. Trebuie insa sa fii convins ca ai dreptate, pentru ca cheltuielile de judecata sunt destul de ridicate."6.000 de lei cheltuieli de judecata. Daca castigi procesul nu te costa nimic. Daca insa pierzi, pierzi si banii dati propriului avocat, dar urmeaza sa fii obligat si sa achiti cheltuielile celorlalti. Asa ca intr-adevar cand te apuci sa faci o asemenea plangere o faci daca esti foarte convins ca ai dreptate", a declarat Piperea