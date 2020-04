Pandemia schimba procedurile in instante: Tribunalul Bucuresti decide ca si procesele civile sa fie judecate prin videoconferinta

Starea de urgenta

Inalta Curte a dat tonul videoconferintelor

cu respectarea dispozitiilor art. 42 alin. 3, 43 si 51 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16 martie 2020", se arata in Hotararea nr. 8 din 30 martie 2020 a Colegiului de conducere al Tribunalului Bucuresti, postata pe site-ul instantei. Videoconferintele erau folosite pana in prezent in dosarele penale, unde persoanele arestate sau detinutii din penitenciare sunt audiati prin sistemul de videoconferinte.Este vorba de respectarea unor dispozitii din decretul prin care Klaus Iohannis a declarat starea de urgenta. In actul normativ se prevede ca activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita."Instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia," se arata in decret.Potrivit decretului, autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.Dupa cum aratam, la inceputul acestei saptamani, Inalta Curte a tinut sedintele de judecata pentru sase dosare prin videoconferinta, din locatii aflate in ambele sedii ale instantei.Este vorba despre sedintele completului pentru solutionarea recursului in interesul legii si completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.," arata Inalta Curte, intr-un comunicat de presa.Aceasta modalitate a luat in considerare numarul mare de judecatori care intra in compunerea completului pentru solutionarea recursului in interesul legii (25 de judecatori), respectiv a completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (intre 13 judecatori si 19), la care se adauga magistratul-asistent si reprezentantul Ministerului Public (in cazul recursului in interesul legii), "9."," conchide Inalta Curte.