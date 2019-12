Presedintele Fundatiei Lumina a fost ridicat de procurori. Erdogan a cerut extradarea pentru "atentat la siguranta Turciei"

Ziare.

Aynur Gursoy, sotia cetateanului turc, a declarat ca este vorba despre procedura legala si ca politistii i-au spus lui Fatih Gursoy ca nu are motiv sa se sperie.Gursoy a fost dus la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru audieri.Fatih Gursoy, in varsta de 50 de ani, se afla din 2011 in Romania si are permis de sedere pe termen lung, valabil pana in 2022.Fundatia Lumina Institutii de Invatamant are, in Romania, potrivit site-ului propriu: doua licee teoretice de informatica (in Bucuresti si Constanta), doua scoli internationale (in Bucuresti si Oradea) scoli specrum in Bucuresti, Constanta, Iasi, Cluj si Ploiesti, dar si un centru de educatie, o scoala de fotbal si un club sportiv.Zilele trecute, o profesoara de la Liceul International de Informatica a fost ridicata de la domiciliu, tot ca urmare a unei cereri de extradare formulate de autoritatile turce. Curtea de Apel Bucuresti a respins extradarea profesoarei.In urma cu un an, ziaristul turc Kamil Demirkaya de la Zaman Romania a fost retinut la Bucuresti, la cererea Ankarei, in scopul extradarii.Instantele romanesti au respins respectiva cererea.Instantele romanesti considera ca solicitarile formulate de Ankara au motivatie politica si nu se refera la atentate reale la siguranta vreunui stat.De fapt, Ankara acuza persoanele a caror extradare o cere de atentat la siguranta natioala (a Turciei - n.red.) si de colaborare cu Fetullah Gulen (pe care Erdogan l-a acuzat, in 2016, de tentativa de lovitura de stat).Intr-un comunicat remis redactiei, Fundatia Lumina Institutii de Invatamant sustine ca membrii sai sunt vanati de regimul Erdogan si ca spera ca autoritatile romane nu vor gira astfel de comportamente."Este inca un abuz al autoritatilor turce care continua sa ii vaneze peste tot in lume pe opozantii regimului dictatorial al lui Erdogan.Lumina Institutii de Invatamant respinge cu fermitate atitudinea autoritatilor de la Ankara care au inceput o adevarata vanatoare a reprezentantilor Scolilor Lumina, a caror activitate este legata doar de activitatea educationala.Ne exprimam de asemenea toata increderea in institutiile statului roman care respecta drepturile si libertatile cetatenilor", se arata in comunicatul remis de Fundatia Lumina redactiei