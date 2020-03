Presiuni asupra judecatorului care pronunta sentinta in procesul lui Gruia Stoica? Magistratul sesizeaza CSM

Procesul

La un pas de prescrierea acuzatiilor

Scandalul

Avocatii cer masuri impotriva judecatorului

Discutiile din CSM

Avocat: Nu a lesinat in sala de judecata

Reactia Tribunalului Iasi

Un caz care i-a inflamat atat pe avocati, pe de o parte, dar si pe magistrati. Discutii au fost si in CSM, unul dintre membrii alesi, judecatorul Bogdan Mateescu, a pus in discutie speta de la Iasi. Sefa CSM, Nicolaeta Tint, a sesizat Inspectia Judiciara pentru a face verificari.Totul in contextul in care judecatorul Georgiana Livia Stefan urmeaza sa se pronunte in acest dosar dupa ce sentinta a fost amanata de doua ori, pe 25 februarie si pe 9 martie. Noul termen pentru pronuntare a fost stabilit pe 23 martie 2020.Este vorba despre un proces putin mediatizat, in care afaceristul Gruia Stoica, fondatorul si presedintele Grampet Group, fratele acestuia din partea mamei, Vasile Didila, si tatal sau, Vasile Raducan, sunt judecati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Un dosar in care acuzatiile au legatura cu privatizarea firmei Transbordare Vagoane Marfa, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 8,8 milioane de lei, potrivit anchetatorilor. Ancheta procurorilor DIICOT Iasi a fost finalizata in noiembrie 2015, dar cazul a trenat in instanta timp de aproape cinci ani.a scris despre acest caz in momentul in care instanta a anulat, in baza deciziilor CCR, interceptarile facute de SRI - Tribunalul Iasi anuleaza interceptarile din dosarul in care e judecat milionarul Gruia Stoica pentru un prejudiciu de 8,8 milioane de lei Acuzatiile procurorilor DIICOT vizeaza fapte vechi de peste 15 ani, din perioada 2003-2004, iar prescriptia acestora este iminenta. Practic, tergiversarea acestui caz a devenit o miza, in contextul in care nu mai este mult pana cand intervine prescriptia penala a acuzatiilor.Potrivit portalului instantelor, pentru a se ajunge la dezbaterile finale, care au avut loc pe 25 februarie, a fost un adevarat razboi juridic, iar avocatii au incercat sa amane acest lucru cat se poate de mult, cu termene pentru a se discuta sesizarea CCR cu exceptii sau de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.Au fost formulate mai multe cereri de amanare, pentru diferite motive, inclusiv mai multe cereri de recuzare a judecatorului Georgiana Livia Stefan. Magistratul a fost recuzat de 4 ori in timpul acestui proces.De asemenea, in timpul instrumentarii acestui proces, judecatorul a aplicat 8 amenzi judiciare pentru conduita avocatilor alesi sau din oficiu, motivate prin lipsa nejustificata sau atitudine ireventioasa, inclusiv pentru impiedicarea sa procedeze la acordarea cuvantului in dezbateri.Cererile avocatilor si derularea intregului proces pot fi accesate pe portalul instantelor. Dupa cum am aratat, totul a culminat cu sedinta in care s-au sustinut pledoariile finale, pe 25 februarie. De altfel, Gruia Stoica si Vasile Didila au recuzat-o pe Georgiana Livia Stefan si in aceasta sedinta, dar cererea a fost respinsa pe 5 martie.Ce s-a intamplat? Magistratul dublase in timpul procesului avocatii alesi ai inculpatilor cu avocati din oficiu, pentru a preintampina situatia in care aparatorii inculpatilor ar fi lipsit, din diferite motive, lucru care se mai intamplase in timpul procesului, fapt care ar fi dus la o noua amanare. Amanari nejustificate, care ar fi tergiversat inutil cazul.Asa ca avocatul Gheorghe Potomeanu (70 de ani) a fost desemnat din oficiu pentru Vasile Didila. Procesul a inceput la ora 14:00, iar la ora 16:30, acesta a cerut sa paraseasca sala de judecata, deoarece Didila avea avocat ales.Judecatorul a refuzat acest lucru. Avocatul si-a reiterat cererea, a explicat ca are probleme medicale, dar a fost din nou refuzat. Ulterior, el a fost amendat cu suma de 5.000 de lei. La ora 18:30, i s-ar fi facut rau.Gheorghe Potomeanu s-a plans Baroului Iasi de atitudinea judecatorului. "Desi am facut aceasta solicitare in mod cu totul politicos, doamna judecator Stefan Georgiana a raspuns de genul:si chiar mi-a dat o amenda judiciara in suma de 5.000 de lei", arata Potomeanu, in sesizarea inregistrata in 28 februarie, la Consiliul Baroului Iasi, citata de clujust.ro. Potrivit plangerii lui Potomeanu, avocatul ar fi lesinat in timpul procesului si a chemat ambulanta. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a reactionat imediat, i-a luat apararea acestuia si a cerut CSM sa ia masuri impotriva magistratului.", se arata in comunicatul semnat de profesorul Traian Briciu, presedintele UNBR, din 3 martie 2020. In sedinta plenului CSM din 5 martie, judecatorul Bogdan Mateescu a adus in discutie acest subiect. El a precizat ca in acest caz sefii CSM au sesizat deja Inspectia Judiciara. Magistratul a atras atentia asupra pozitiei UNBR."Pune probleme colaborarii loiale dintre noi. Sa-i invitam la discutii, sa discutam intre noi", spune Mateescu."In spatiul public se arunca tot felul de vorbe grele despre niste parteneri, asa cum ii consideram in continare pe colegii nostri avocati", afirma Mateescu.Sefa CSM Nicoleta Tint a explicat ca a transmis la Inspectia Judiciara atat comunicatul UNBR, cat si articolele din presa pentru a face verificari.Trebuie spus ca versiunea avocatului din oficiu care a reclamat-o pe Georgiana Stefan a fost contrazisa chiar de catre un membru al Consiliului Baroului Iasi, avocatul Daniel Atasiei.Acesta a scris pe retelele de socializare cum a decurs sedinta Baroului Iasi in care s-a analizat situatia. Intr-o postare mai lunga pe Facebook, acesta da detalii despre acest caz in baza actelor pe care le-a avut. El arata ca, odata cu amendarea lui Potomeanu, judecatorul l-a amendat si pe aparatorul ales al lui Vasile Didila, avocatul Marius Striblea, vicepresedintele UNBR."Certitudine:TOATE aceste aspecte au reiesit din relatiile furnizate de colegul PG in sedinta Consiliului Baroului Iasi din 4.03.2020, respectiv din cele relatate de vicepresedintele M.S: Striblea. Niciun moment cei in cauza NU au comunicat colegilor consilieri in sedinta Consiliului din 04.03.2020 ca a fost aplicata amenda judiciara si dlui Striblea si nici pentru ce motive; nici ca in acea sedinta au fost formulate mai multe cereri de recuzare atat anterior, cat si dupa ce dl. PG a solicitat sa i se permita sa plece.De asemenea, din aceleasi relatari NU mi s-a confirmat ca dna judecator ar fi folosit o formulare nepoliticoasa de genul," scrie avocatul Daniel Atasie pe Facebook.a solicitat Tribunalului Iasi incheierea de sedinta din data de 25 februarie."Avandu-se in vedere faptul ca dosarul nr. 8065/99/2015 al Tribunalului Iasi se afla in faza de deliberare si pronuntare a solutiei, Biroul de Informare si Relatii Publice al Tribunalului Iasi nu a emis un comunicat de presa si nu a formulat un drept la replica in privinta articolelor aparute in mass-media, in care se face referire la sedinta de judecata din data de 25 februarie 2020, din dosarul mentionat, apreciindu-se ca emiterea unui punct de vedere la acest moment ar putea aduce atingere principiilor care guverneaza dreptul la un proces echitabil intr-un stat de drept.Mentionam faptul ca doamna judecator Stefan Georgiana Livia a adresat CSM o cerere de aparare a reputatiei profesionale, cerere ce urmeaza a fi solutionata", precizeaza Tribunalul Iasi.