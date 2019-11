Santaj fara precedent in lumea medicala: Sa nu ajungi la cei 2 copii cu beregata taiata!

Santajul

Acuzatiile in acest caz vizeaza amenintari la adresa unuia dintre directorii unui institut medical, santajul vizand semnarea unor contracte de achiziti publice, spun procurorii.Decizia in acest caz a fost data de Judecatoria Sectorului 1. Barbatul neaga acuzatiile si contesta sentinta. Intregul dosar s-a mutat la Curtea de Apel Bucuresti, urmatorul termen de judecata este stabilit pentru vineri, potrivit portalului instantelor. Totul incepe in urma cu 7 ani, pe 11 decembrie 2012, cand unul dintre directorii Institutului de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL "Prof. Dr. Hociota" Bucuresti a primit pe cele doua telefoane pe care le avea urmatorul mesaj."Dr faci prostii si f.aproape de carton rosu. vezi de treaba ta sa nu ajungi la cei 2 copii cu beregata taiata. orcum prima comanda pina pe 27 mai este sa ramii fara urechea stinga ca avertism. tu esti oricum penalist cu achizitiile la X. () dar asta daca nu te faci baiat cuminte. nu te grabi si reflecta."Directorul institutului a facut plangere penala si a aratat ca singura persoana cu care intrase in polemici era Alexandru Potochin, administratorul a doua societati comerciale de la care Institutul achizitiona materiale medicale.El a precizat ca asupra sa au fost facute presiuni pentru a accepta achizitii de materiale medicale la preturi nejustificat de mari, iar ofertele veneau din partea celor doua firme administrate de Alexandru Potochin.Pentru ca s-a opus acestor achizitii, directorul ar fi intrat in conflict deschis cu Alexandru Potochin. Afaceristul s-ar fi laudat cu conexiunile sale din mediul politic.Firma la care se facea referire in sms livra institutului manusi de consultatie si halate chirurgicale, chiar produsele oferite si de una dintre firmele lui Alexandru Potochin.Directorul a mai aratat ca, in jurul Craciunului din 2012, a fost sunat de Potochin, care i-a urat "Sarbatori fericite!", dar care i-a spus si ca i-a facut "foarte mult rau", fiind ultimul contact pe care cei doi l-au avut.Primul pas al anchetatorilor a fost de a analiza datele retinute de furnizorii de servicii de telecomunicatii cu privire la numarul de telefon de pe care au fost expediate mesajele amenintatoare si cu privire la numarul de telefon utilizat in mod obisnuit de Alexandru Potochin, in regim de abonament.Procurorii au stabilit o harta relationala care dezvaluia ca telefonul de pe care s-au trimis mesajele amenintatoare a fost localizat, in momentul trimiterii, in zona Campina-Baicoi. O zona care se afla pozitionata pe traseul releelor care au localizat postul telefonic al lui Alexandru Potochin.In plus, cartela telefonica de pe care s-au dat mesajele a fost introdusa la un moment dat in telefonul lui Alexandru Potochin.Pus sub acuzare, Potochin a negat toate acuzatiile si a spus ca nu a trimis niciun mesaj de amenintare."Intrebat cum isi explica faptul ca mesajele de amenintare au fost expediate de pe o cartela introdusa intr-unul dintre telefoanele sale, inculpatul a aratat ca nu isi explica, nu a trimis niciun mesaj de amenintare si ca telefoanele nu i-au fost furate," scrie magistratul de la Judecatoria Sectorului 1, care a analizat intregul caz.Intr-o alta declaratie, Alexandru Potochin a explicat ca telefonul il mai lasa uneori unei nepoate pe care a angajat-o secretara la firma sa."Nepoata mea imi mai folosea uneori telefonul mobil in activitatea desfasurata, in momentele in care ma insotea, intrucat clientii ar fi identificat mai usor societatea daca erau apelati de pe numarul administratorului," a explicat acesta.El ar fi incercat sa verifice ipoteza ca nepoata sa ar fi trimis sms-urile, dar nu a reusit. Fata a murit in anul 2014, in urma unei leucemii."Aceasta aparare a inculpatului nu este sustinuta de niciunul dintre mijloacele de proba administrate in prezenta cauza," explica instanta."Este evident faptul ca nepoata inculpatului, desi admitand ca ar fi avut acces la telefonul mobil al inculpatului, nu avea niciun interes in transmiterea mesajelor SMS catre martorul X (directorul institutului - nred.), cat timp nici macar nu il cunostea, aceasta ipoteza fiind neverosimila," atrag atentia magistratii.Concluzia instantei: Alexandru Potochin nu poate explica acuzatiile."Analizand temeinicia acuzatiei, instanta observa ca,," conchide Judecatoria Sectorului 1.Verdictul instantei, dupa analizarea probelor, afaceristul este vinovat."Concluzionand, raportat la mijloacele de proba administrate in cauza, astfel cum au fost coroborate anterior,," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Judecatorul au explicat de ce, desi este vorba de o infractiune grava, l-a condamnat la 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj asimilat infractiunilor de coruptie.Are varsta de 63 ani, este pensionar MAI si asistent personal persoana cu handicap pentru o ruda a sa, incadrata in grad de handicap grav si permanent."Totodata, instanta retine starea de sanatate a inculpatului, care sufera de afectiuni cardio-vasculare, fiind spitalizat in repetate randuri," explica judecatorul.