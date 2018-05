Un cioban roman da in judecata UE, alaturi de fermierii europeni afectati de schimbarile climatice

Ziare.

"Secetele severe au costat un cuplu in varsta in Franta aproape jumatate din recolta lor. O familie de apicultori din Portugalia este nevoita sa-si salveze mijloacele de trai, pentru ca valurile de caldura le ucid albinele. Acestia impartasesc o teama: ce se va intampla cu copiii nostri?Astazi, familiile din intreaga Europa si din afara acesteia, ale caror mijloace de trai sunt expuse riscului din cauza impactului schimbarilor climatice, intreprind ceva ce nu a mai fost facut vreodata. Ei cheama legiuitorii UE intr-un proces istoric", arata petentii europeni, in argumentatia lor.Petentii solicita in instanta ca institutiile UE sa recunoasca schimbarile climatice drept o adevarata amenintare la adresa drepturilor omului, ale cetatenilor europeni, si sa actioneze de urgenta pentru a proteja drepturile lor si ale generatiilor viitoare.Intr-un film documentar al acestei comunitati de petenti - "Peoples Climate Case" - este consemnata si relatarea ciobanului Petru Vlad, din catunul Calene, judetul Alba."Sunt o simpla persoana, cu numele de Vlad Petru. M-am nascut taran si taran mor. Toata comunitatea care traieste pe-aici sufera de boala de care sufar si eu: neajutorarea in fata statului - una, si a doua - neajutorarea in fata naturii. E lipsa de ploi, si cand vin ploi is ploile agresive, cu piatra, ni se distrug recoltele, le afecteaza si pe animale.As dori ca si copiii mei sa aiba un viitor aici, pe pamantul unde stam, sa nu mai plece cum am plecat eu in tari straine sa munceasca (...) Din iarna-n vara si din vara pana-n iarna, nu-i apa la recolte si nu-i apa la animale; trebuie sa schimbam si noi zona, sa plecam unde-i apa", spune ciobanul."Schimbarile climatice is o problema de dreptate care trebuie rezolvata. Sa ni se faca dreptate noua, taranilor, dar nu numai noua, ci la toata lumea. Nu noi am poluat aerul. Sa se faca dreptate acolo, de unde o plecat virusul de poluare", cere Vlad Petru.Potrivit grupului de petenti, "pana in prezent parlamentarii europeni - Parlamentul European si Consiliul European - nu au reusit sa puna in aplicare legi semnificative pentru a impune tarilor sa ia masuri eficiente impotriva schimbarilor climatice"."Obiectivele UE de reducere a emisiilor sunt mult prea mici pentru a reflecta urgenta problemei. Procesul intentat de familii subliniaza realitatea evidenta: schimbarile climatice nu mai sunt doar despre diplomatie sau despre economie. Drepturile fundamentale ale omului la viata, sanatate si proprietate sunt deja amenintate", se mai arata in mesajul petentilor.