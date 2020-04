Un roman acuzat de omor in Italia, eliberat din arest pentru ca nu zboara avioanele si nu poate fi predat

Arestat in Romania

Sunt fapte grave!

Arestarea, revocata

Desi sunt emise mandate de arestare europene pe numele lor, predarea acestora nu se mai poate face, asa ca in unele cazuri judecatorii decid eliberarea lor provizorie, pana cand cursele aeriene sunt reluate sau pana la finalul starii de urgenta.Acesta este si cazul lui Stefan Palangeanu, pe numele caruia Tribunalul din La Spenzia (Liguria) a emis un mandat de arestare european pentru infractiunile de omucidere si vatamare corporala grava.Romanul este cercetat pentru ca si-ar fi agresat in mod repetat iubita, incepand cu luna iunie 2019 si ca o lovit un italian care a murit apoi in spital, dupa mai multe zile."Incepand cu luna iulie 2019, din cauza abuzului de substante alcoolice, a agresat-o si a amenintat-o pe OED () cu simple pretexte, imbrancind-o si lovind-o cu pumnii, provocandu-i hematoame si contuzii, pe care insa ea nu le-a prezentat organelor medicale.," se arata in actele anchetei.Totul a culminat cu lovituri dure aplicate femeii, pe 13 februarie 2020, a lovit-o cu picioarele la spate, la picioare si la corp, provocandu-i leziuni, deoarece Palangeanu ar fi vrut ca femeia sa-l urmeze in Romania. Totul se intampla la locuinta unui cetatean italian, de care iubita sa avea grija.Stefan Palangeanu l-ar fi lovit la cap si pe cetateanul italian, caruia i-a produs un hematom cerebral. Victima a murit pe 29 februarie 2020 la spitalul din La Spezia unde se afla internata pentru hemoragie cerebrala post-traumatica.Pe 4 martie 2020, Tribunalul din La Spenzia a emis un mandat de arestare pe numele romanului. Potrivit datelor din dosar, Stefan Palangeanu are 6 clase, este somer si are antecedente penale in Romania.Pe 25 martie, procurorii Parchetului Curtii de Apel Ploiesti l-au retinut pe roman, iar Curtea de Apel Ploiesti l-a arestat pentru o perioada de 15 zile, pana la data de 8 aprilie 2020, inclusiv.Fiind audiat,Pe 7 aprilie, cu o zi inainte sa-i expire mandatul de arestare de 15 zile, Curtea de Apel Ploiesti a analizat din nou cazul lui Stefan Palangeanu.Pe de o parte, judecatorii arata ca faptele de care este acuzat romanul sunt deoseobit de grave, iar in acest caz se justifica arestarea preventiva."Astfel,In plus,, deoarece faptele mentionate in art. 97 alin. 1, pct.14 si alin.2 din Legea nr. 302/2004, republicata, ar putea intruni elementele constitutive ale infractiunii de omor, pentru care nu mai este necesara verificarea indeplinirii conditiei dublei incriminari, in situatia in care se prevede sanctiunea inchisorii de cel putin 3 ani, conditie indeplinita in speta, respectiv infractiunea de vatamarea corporala grava care are corespondent in Codul Penal roman infractiunea de lovire sau alte violente savarsita asupra unui membru al familiei prev. de art. 193 alin.2 rap. la prev. art.199 alin.1 din Codul Penal roman, fiind indeplinita conditia dublei incriminari," explica judecatorii.Totusi, Curtea de Apel Ploiesti atrage atentia ca Stefan Palangeanu nu poate fi predat autoritatilor italiene, deoarece cursele aeriene sunt suspendate, asa ca a amanat predarea acestuia pana la incetarea suspendarii legaturilor aeriene cu statul solicitant, dar nu mai mult de 3 luni.Raportat la aceasta decizie, judecatorii au revocat si masura arestarii provizorii si l-au pus in libertate.Asa ca mandatul de arestare urmeaza sa fie pus in executare la data incetarii motivelor care au justificat amanarea predarii, de catre IPJ Prahova."Astfel, avand in vedere contextul alarmant al evolutiei epidemiei de COVID-19 pentru care a fost decretata stare de urgenta prin Decretul nr.195 din data de 16 martie 2020 al Presedintelui Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 212/16 martie 2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei precum si Hotararile Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, in special Ordonanta Militara nr. 5 din data de 30 martie 2020 in conformitate cu care se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 6 aprilie 2020, raportat la situatia epidemiologica din statul solicitant, Curtea apreciaza ca sunt incidente la acest moment prevederile art. 58 alin.2 lit.c) din Legea nr. 302/2004,Conform art.109 alin. 3 rap. la prev. art. 58 alin. 2 lit.c din Legea nr. 302/2004, republicata, Curtea va dispune amanarea predarii persoanei solicitate Palangeanu Stefan catre autoritatea judiciara solicitanta pana la incetarea imprejurarii speciale, respectiv incetarea suspendarii legaturilor aeriene cu statul solicitant, dar nu mai mult de 3 luni.Raportat la solutia dispusa,," motiveaza Curtea de Apel Ploiesti.Minuta sentintei si dosarul pot fi acesate pe portalul instantelor.