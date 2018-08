Augustin Lazar prezinta astazi corespondenta legata de protocoalele cu SRI

Ziare.

"In jurul pranzului vom avea o declaratie de presa", le-a spus Augustin Lazar jurnalistilor care il asteptau la intrarea in Parchetul General.Intrebat despre respectiva corespondenta, acesta a spus ca o va prezenta la declaratie.Amintim ca sambata, procurorul general Augustin Lazar a transmis ca toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii si a Ministerului de Justitie. Tot atunci a spus ca intreaga corespondenta va fi publicata in aceasta saptmana.Tot sambata, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar. In urma unei proceduri similare de evaluare a activitatii manageriale, ministrul Toader a facut propunerea care a dus la revocarea Lauei Codruta Kovesi de la sefia DNA.A.G.