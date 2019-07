Candidatii la functia de procuror european sustin astazi interviul cu Ana Birchall

Ziare.

Candidatii vor sustine interviul in ordine alfabetica, in cadrul a doua sesiuni - prima va incepe la ora 10:00, iar a doua la ora 16:00, deoarece ministrul trebuie sa participe la sedinta de guvern, programata la ora 13:00.Potrivit MJ, pentru functia de procuror european din partea Romaniei si-au depus candidatura Daniel Horodniceanu, Catalin Laurentiu Borcoman, Marius Bogdan Bulancea, Elena Hach, Constantin Claudiu Dumitrescu, Laura Ecedi Stoisavlevici, Razvan Horatiu Radu si Nicoleta Nolden.Daniel Constantin Horodniceanu, Catalin Laurentiu Borcoman, Marius Bogdan Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici si Elena Hach au participat si la prima selectie organizata de MJ, insa ei au fost respinsi in luna aprilie de ministrul Justitiei de atunci, Tudorel Toader.* Daniel Horodniceanu a condus DIICOT in perioada 2015 - 2018. El a candidat si pentru un al doilea mandat ca sef al DIICOT, dar si pentru postul de procuror general, insa a fost respins de Tudorel Toader.* Marius Bogdan Bulancea este seful Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul DNA. A facut parte din echipa de ancheta in dosarul "Gala Bute", in care este judecata Elena Udrea.* Catalin Laurentiu Borcoman a fost sef al DIICOT Brasov.* Elena Hach - in perioada ianuarie-iunie 2013 - a fost membru interimar al CSM, iar in perioada 2013-2018 a fost membru al plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. In septembrie 2018, a demisionat din functia de membru al Consiliului Director al Asociatiei Procurorilor din Romania, fiind nemultumita de modul in care asociatia a fost reprezentata in sedinta CSM din 19 septembrie 2018, in care a fost adoptat Regulamentul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.* Constantin Claudiu Dumitrescu este seful Serviciului de combatere a infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale UE din cadrul DNA. In perioada 2011 - 2013, a fost detasat in functia de sef al Departamentului de Lupta Antifrauda.* Nicoleta Nolden este judecatoare la Curtea de Apel Bucuresti. A fost consul al Romaniei la Bonn, fiind detasata pana in iunie 2018 la Ministerul Afacerilor Externe.* Razvan Horatiu Radu a fost subsecretar de stat in MAE si agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene si agent guvernamental la CEDO.* Laura Ecedi Stoisavlevici este procuror in cadrul DIICOT - Serviciul judiciar.Conform MJ, poate fi desemnata candidat in numele Romaniei pentru functia de procuror european persoana care este cetatean roman, cu domiciliul in Romania, este procuror sau judecator cu o vechime in aceasta calitate de minimum 15 ani, este procuror cu grad profesional de Parchet de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau judecator cu grad profesional de curte de apel, are experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc, cunoaste la un nivel tehnic avansat limba engleza sau franceza (cunoasterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulatie internationala reprezinta un avantaj).In urma sustinerii interviului, comisia de la MJ selecteaza trei candidati, care vor fi inclusi in lista cu trei candidaturi pe care ministrul Justitiei o va inainta Consiliului Uniunii Europene.