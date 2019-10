Cazul crimelor de la Caracal: Primul procuror care a instrumentat ancheta disparitiei Alexandrei Macesanu, la judecata CSM

Ce nereguli a constat Inspectia

Procurorul este in prezent suspendat din magistratura pentru modul in care a actionat in acest caz.Potrivit Inspectiei Judiciare, inspectorii de caz au retinut ca procurorul ar fi nesocotit din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material care permiteau patrunderea in imobilul lui Dinca Gheorghe cu mandat de perchezitie, inainte de ora 6.00."S-a constatat ca urmarirea penala s-a desfasurat fara coerenta, informatiile au fost colectate disparat, procurorul nu a impus comunicarea intr-o singura directie.Informatiile au fost disipate iar necoroborarea lor a condus la pierderea consistentei fiecareia intrucat existau mai multe indicii care doar cumulate puteau conduce la identificarea autorului si gasirea minorei", acuza Inspectia Judiciara.Inspectorii mai arata ca lipsa de organizare si de coordonare a activitatilor a generat ignorarea starii de flagrant in care se afla prezumtivul autor al infractiunii continue, catre care se indreptau toate indiciile obtinute in data de 25 iulie 2019, respectiv:in care a fost luata minora;masinii;numarul de telefon, aspectele exterioare ale locuintei numitului Dinca Gheorghe, continutul apelurilor la 112.Actiunea Inspectiei Judiciare a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea raspunderii procurorului in cauza.I.S.